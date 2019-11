Besondere Ehrung für Else Rosenthal

Die Thüringer Rose ist eine besondere Auszeichnung. Es ist eine Ehrung für Menschen, die sich in besonderer Weise ehrenamtlich und karitativ engagieren. Und diese mit einer Rose verzierte Medaille erhält Else Rosenthal. Sie ist die Vorsitzende des Heimatvereins Wintzingerode und wurde seitens der Stadt Leinefelde-Worbis vorgeschlagen. Neben ihr sind auf der Wartburg in Eisenach noch elf weitere Thüringer ausgezeichnet worden.

Else Rosenthal wurde am 11. Mai 1946 in Worbis geboren und macht nach ihrer Schulzeit eine Lehre bei der VdgB-BHG Worbis. Kurz nach der Ausbildung und wegen vorbildlicher Leistungen wird sie mit der Leitung der Verkaufsstelle in Worbis beauftragt. Bis zu ihrem Renteneintritt leitet sie diese Einrichtung, die später die Raiffeisengenossenschaft Eichsfeld wurde, heißt es im Schreiben der Stadt.

Doch die 73-Jährige brennt vor allem für ihre Heimatgemeinde Wintzingerode. Seit 2004 ist sie Mitglied des Ortsteilrates und „leistet dort immer noch hervorragende Arbeit“. Dabei habe sie stets ihre persönlichen Interessen zurück gestellt, wenn es um das Wohl der Gemeinde gehe.

Die Eichsfelderin ist auch die Vorsitzende des Heimatvereins Wintzingerode. Für die Mitglieder und Wanderfreunden aus Nah und Fern organisiert sie zwei Mal im Jahr geführte Wanderungen, „die sich wegen ihrer sehr guten Vorbereitung immer größerer Beliebtheit erfreuen“, heißt es seitens der Stadt. Die Teilnehmerzahl steige stetig.

Auch die Senioren und ehemaligen Einwohner liegen Else Rosenthal am Herzen. Für sie organisiert sie Feiern zur Weihnachts- und Faschingszeit. Dazu gibt es ein unterhaltsames Programm. Um die Integration der Flüchtlinge bemüht sich für die 73-Jährige seit vielen Jahren ebenfalls. Sie hat selbst eine Familie mit drei Kindern in ihrer persönlichen Betreuung. Auch im Flüchtlingsaufnahmeheim in Bodenstein ist sie sofort zur Stelle, unterstützt den Heimleiter und engagiert sich in der eingerichteten Kleiderkammer.

Ihr aktuelles Großprojekt: die Restaurierung der Orgel in der Kirche „St. Katharina“. Dafür habe sie, so die Stadtverwaltung im Schreiben, kurzerhand die persönliche Verantwortung übernommen. Sie stehe im Kontakt mit den Gutachtern, Orgelbaufirmen und dem Kirchenamt Mühlhausen. Auch um die Finanzierung kümmert sie sich mit – sie sammelt Spenden und organisiert Benefizkonzerte.