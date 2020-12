Betrüger holt in Witzenhausen 7800 Euro von fremdem Konto

Die hessische Polizei bittet die Bevölkerung um Hilfe bei der Suche nach einem Kreditkartenbetrüger. Er soll am 5. September mit gestohlenen Kreditkarten 7800 Euro in der Witzenhäuser Sparkassenfiliale in der Walburger Straße vom Konto einer 49-Jährigen abgehoben haben. Die Kreditkarten waren gegen 12 Uhr aus einem offenen Auto geklaut worden, das auf dem Parkplatz des Tegut-Marktes in Witzenhausen in der Straße An der Bohlenbrücke abgestellt. Die Politzei erhofft sich neue Hinweise vom Bild einer Überwachungskamera aus der Bank. Der Verdächtige ist etwa 45-50 Jahre alt und korpulent. Er trug ein blaues Nike-Basecap, blauen Mund-Nasen-Schutz, schwarze Jacke mit Reißverschlusstasche am linken Ärmel, blaue Jeans sowie dunkelblaue Schuhe mit weißen Schnürsenkeln und weißer Sohle.

Hinweise unter Telefon: 05542/9 30 40.