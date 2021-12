Betrüger wollen Breitenworbiser doppelt abkassieren

Breitenworbis. Polizei warnt vor mieser Mascher von Internetbetrügern.

Auf eine besondere Masche des Internetbetrugs weißt die Polizei hin. Ein 42-Jähriger aus Breitenworbis hatte einen Laptop über Ebay verkauft, der Käufer zahlte jedoch den Kaufpreis in Höhe von 735 Euro nicht.

Stattdessen versuchte er zusätzliches Geld zu erbeuten. Der Täter gab an, im Ausland zu wohnen und bei einer Auslandsüberweisung einen Mindestumsatz von 1000 Euro zu benötigen. Aus diesem Grund sollte der Geschädigte zu dem Laptop auch noch 265 Euro an den Täter überweisen. Dann könnte dieser 1000 Euro per Überweisung senden und somit dem Laptop bezahlen und die 265 Euro zurückzahlen. Der Geschädigte ließ sich glücklicherweise nicht darauf ein und erstattete Anzeige.