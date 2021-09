Bibelcup in Bleicherode: Ein Wettstreit, der nur Gewinner hat

Bleicherode. Am Bibelcup des Kirchenkreises Südharz nehmen 150 Gäste teil. Erstmals Wanderpokal vergeben

Er war ein voller Erfolg, der achte Bibelcup, zu dem sich jetzt rund 150 fröhliche Menschen auf dem Bleicheröder Sportplatz trafen. 12 Gruppen aus dem Kirchenkreis erlebten einen tollen Tag rund um die Bibel mit Spiel, Sport und Spaß, berichtet Regina Englert, Sprecherin des Kirchenkreises Südharz. Da war auf T-Shirts und Caps zu lesen: Blue-Stone-Kids aus Werningerode oder die Wipperbande aus Sollstedt.

Und erstmals wurde der Bibelcup-Wanderpokal vergeben. Mitnehmen durften ihn für die nächsten zwei Jahre die Auleber Avengers. Platz zwei ging an die Eichen-Bibel-Kids aus Trebra, Platz drei an die Ellricher Bettelfahnier. Alle Gruppen durften sich über eine Urkunde, funkelnde Leuchtsteine und schönen Erinnerung freuen. „Welch ein Fest nach vier Jahren Pause. Ein Fest in wunderbarer Gemeinschaft“, sagt Regina Englert.

Netze knüpfen, Schätze ausgraben und Schießen mit Pfeil und Bogen

30 Stationen gab es. An jeder war zunächst eine kurze Bibelgeschichte zu hören. Dann hieß es, um die Wette Wasser schöpfen, Kartons stapeln und wieder umwerfen, Netze knüpfen, Schätze ausgraben, mit Pfeil und Bogen schießen oder Süßes von Leinen zupfen. Die Wasserbomben ließen auch die Station von Pfarrer Gregor Heimrich, bei dem es eher gediegen um Bibelwettaufschlagen ging, zum Abenteuer werden. So manche Wasserbombe verfehlte ihn nur haarscharf. Er quittierte es gewohnt gelassen mit einem Lächeln, so Englert.

Nach den sportlichen Aktionen gab es noch mehr Fragen zur zuvor gehörten Geschichte. Da musste man gut aufpassen, meinte Gemeindepädagogin Corina Sänger. Kollegin Carmen Scholl ist es derweil wichtig, allen Eltern fürs Fahren und den Betreuern Dank zu sagen, ebenso den ehren- und hauptamtlichen Helfern.

Unter ihnen waren auch die Herzschlag Jugendkirche und die Pfarrer Gregor Heimrich (Ilfeld) und Matthäus Monz (Bleicherode) sowie Kreiskantorin Christine Heimrich, die zudem die Andacht gestaltete.

Einen fröhlich lauten Gruß schickten die Kinder am Ende noch an Frank Tuschy, der an dem Tag nicht dabei sein konnte. Viele der schönen Spielideen stammen von ihm. Und die hölzernen Pokale, die wie aufgeschlagene Bibeln aussehen, hat Kai Hartmann (Bleicherode) gefertigt, erzählt Regina Englert. „In diesem Jahr konnte nur der Gruppenpokal ausgespielt werden. Wir sind gespannt, wer in zwei Jahren als Familie antritt und sich so seinen Platz ganz oben auf dem Pokal sichert“, freut sich Carmen Scholl schon jetzt.

