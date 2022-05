Bittwallfahrt auf dem Hülfensberg

Auf dem Hülfensberg ist am Sonntag die große Bittwallfahrt.

Hülfensberg. Die Franziskaner laden am Sonntag ein.

Zur Bittwallfahrt laden die Franziskaner am Sonntag um 10 Uhr auf den Hülfensberg ein. Pfarrer Mathias Mötzung steht dem Gottesdienst vor und predigt. Die musikalische Gestaltung übernehmen die Friedataler Musikanten und der Kirchenchor Arcobaleno.

Um 8 Uhr beginnt die Kreuzwegprozession an der ersten Station in Geismar. Im Pilgersaal gibt es Kaffee, an einem Stand Würstchen und Getränke. Die Feuerwehr regelt den Verkehr, ein Pendelbus wird eingesetzt.