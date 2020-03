Blutspenden auch in Zeiten von Corona wichtig

„Blutspenden sind lebenswichtig. Gerade in unserer jetzigen Lage", sagt Florian Blacha, Vorstand des Kreisverbandes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Eichsfeld. Beim DRK-Blutspendetermin am Dienstag in Worbis sei aber vieles anders gewesen. „Unter besonderen Auflagen konnte die Blutspende durchgeführt werden“, sagt Blache. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Zusätzlich wurde eine weitere Station eingerichtet. Heißt: Bevor die Spender das Gebäude der Regelschule in Worbis betraten, wurden sie befragt, ob sie in einem Risikogebiet oder in letzter Zeit krank waren, und Fieber wurde gemessen. „Es lief alles ruhig und mit viel Verständnis ab“, so Blacha.

Nach dem ersten Check an der Station Null, so nennt das DRK die neu eingerichtete Anlaufstelle, durchliefen die Spender das bekannte Prozedere. Man habe durch die Organisation und die vielen Stationen, bevor es zur eigentlichen Spende kommt, vermeiden können, dass sich die Spender begegneten. Alle Vorgaben seien eingehalten worden. Auch an der letzten Station, wo sich nach der Spende gestärkt wird, habe es Neuerungen gegeben.

„Wir haben die Lebensmittel einzeln verpackt. Jeder hat schneller als sonst etwas gegessen und einen Kaffee getrunken, so dass die wichtige Stärkungsphase nicht solange dauerte“, sagt Blacha. Er und sein Team hoffen, die geplanten Blutspendetermine durchführen zu können -- immer verbunden mit den Blick auf die neuesten Vorschriften und Anweisungen, um eine Ansteckung mit dem Corona-Virus zu vermeiden. „Ein herzlicher Dank im Namen aller, die Blutkonserven benötigen, geht an die 44 Blutspender und all diejenigen, die den Standort in Worbis ermöglicht haben. Wir müssen lernen mit der Situation umzugehen,“ erklärt Florian Blacha.

Blutspendetermine und Informationen sind auf der Homepage des DRK Eichsfeld unter www.drk-eichsfeld.de zu finden.