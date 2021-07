Brandeinsatz im Feierabendverkehr

Heiligenstadt. Auf der Landstraße zur Einfahrt in das Gewerbegebiet bei der A 38 rief ein Brand die Heiligenstädter Feuerwehr auf den Plan.

Ein Kleintransporter brannte am Montag gegen 17 Uhr auf der Landstraße in der Einfahrt zum Heiligenstädter Gewerbegebiet an der A 38. Als die Feuerwehr Heiligenstadt acht Minuten nach Alarmierung eintraf, standen Motor- und Fahrgastraum in Flammen. Allen Insassen war es gelungen, das Fahrzeug unverletzt zu verlassen. Mit Wasser und Schaum löschten zwei mit Atemschutz ausgerüstete Einsatzkräfte das Feuer. Das hierfür benötigte Wasser wurde durch zwei Löschfahrzeuge bereitgestellt. Gegen 17.45 Uhr konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Elf Feuerwehrangehörige waren im Einsatz.