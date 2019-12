Die Breitenworbiser Jugendfeuerwehr war zu Gast bei der Berufsfeuerwehr in Erfurt und erlebte einen interessanten Tag.

Breitenworbis. Viel gesehen und erfahren haben die Mitglieder der Breitenworbiser Jugendfeuerwehr bei ihrem Besuch in Erfurt. Sie waren zu Gast bei der Berufsfeuerwehr.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Breitenworbiser Jugendwehr auf Exkursion

Einen ereignisreichen Tag erlebten die Mitglieder der Breitenworbiser Jugendwehr, denn sie besuchten die Berufsfeuerwehr Erfurt. „Gleich bei der Ankunft konnten wir einen von insgesamt sechs Einsätzen während unseres Aufenthaltes miterleben“, berichtet Lentje Siegel, die wie die anderen noch immer viele Bilder von der Exkursion vor Augen hat. Andreas Hebestreit, der nicht nur stellvertretender Wehrleiter in Breitenworbis ist, sondern auch bei der Berufsfeuerwehr arbeitet, wollte mit seinen Kollegen dem Nachwuchs einiges zeigen. In Augenschein genommen wurde zuerst der große Gebäudekomplex, und die Gastgeber erklärten, dass sich neben der Feuerwache unter anderem die Rettungswache, das THW, das Gefahrenschutzzentrum befindet. Zudem erfuhren die Eichsfelder, zu welchen Einsätzen im Vorjahr ausgerückt wurde. „Wow, das waren wirklich viele. Daran haben wir wieder gesehen, dass die Feuerwehr nicht nur für Brände zuständig ist“, sagt Lentje Siegel. Interessant, so heißt es, seien auch die anderen Infos gewesen. Da ging es beispielsweise um den vielseitigen Beruf des Feuerwehrmannes beziehungsweise der -frau. Bestaunt werden durfte der große Fuhrpark der Wache, und die Kinder und Jugendlichen konnten sich auch praktisch betätigen und die Atemschutzübungsstrecke ausprobieren.

„Es war ein sehr interessanter und informativer Tag für uns alle“, lautet die Bilanz von Lentje Siegel, die sich im Namen der Jugendwehr bei den Berufsfeuerwehrmännern bedankt, die sich viel Zeit nahmen, um alles zu erklären. Und nicht zu vergessen die beiden eigenen Jugendwarte, die die Exkursion ermöglichten und die dem Nachwuchs jede Woche wichtige Grundlagen beibringen, damit der später ein gutes Rüstzeug für die Einsatzabteilung hat. Unterstützung, so Lentje Siegel, gab es auch von der Kaufhold Bau GmbH, der Brandt & Co. Industrieller Rohrleitungs- und Fernwärmeanlagenbau GmbH sowie vom Montageservice Maik Schneider, die mit ihren Bussen dafür sorgten, dass die Jugendwehr auf Fahrt gehen konnte.

Wer Lust hat, bei der Jugendwehr mitzumachen, kann samstags ab 14 Uhr ins Feuerwehrhaus kommen.