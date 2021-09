Bürgerversammlung zum Schulneubau in Heiligenstadt

Über die Absichten der Bergschule, an der Theodor-Storm-Straße in Heiligenstadt einen Neubau zu errichten, wollen das Bistum Erfurt und die Stadt Heiligenstadt die Bürger informieren.

Heiligenstadt. Nur 300 Interessierte in Stadthalle möglich. Gesagtes wird per Lautsprecher auch auf den Vorplatz zu hören sein.

Die Bürgerversammlung zur Planung eines Neubaus der Bergschule findet am Mittwoch, 22. September, um 18 Uhr, in der Heiligenstädter Stadthalle statt. Corona macht weiterhin die Einhaltung von Abstandsregeln erforderlich, das schränkt auch die Anzahl der möglichen Gäste ein. Um die 300 Menschen finden in der Stadthalle Platz. Wenn die Halle ausgelastet ist, wird ein weiterer Einlass nicht möglich sein, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung der Stadtverwaltung.

Für diesen Fall werden an der Stadthalle Lautsprecher aufgestellt, so dass man auch außerhalb der Stadthalle das Geschehen verfolgen kann. Außerdem werden zum Zweck der Kontaktnachverfolgung Daten der Gäste erhoben. Am einfachsten und schnellsten geht das am Einlass mit der Luca-App, so die Mitteilung weiter. Menschen mit größerem Handicap, zum Beispiel Rollstuhlfahrern, wolle man den Einlass garantieren und bittet deshalb um telefonische Voranmeldung unter Tel.: 03606/677102.

