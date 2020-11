Corona-Fall an Heiligenstädter Riemenschneider-Schule

Erneut meldete das Landratsamt am Freitagmittag 23 Corona-Neuinfektionen für den Landkreis Eichsfeld.

Damit steigt die Zahl der aktuell mit dem Covid-19-Virus Infizierten auf 177. Am Vortag waren es 154. Im Zuge des Infektionsgeschehens, heißt es, seien auch weitere Einrichtungen in der Region betroffen. So gab es einen Infektionsfall in der Regelschule „Tilman Riemenschneider“ in Heiligenstadt. Das Gesundheitsamt treffe derzeit die notwendigen Maßnahmen und ermittele mögliche Kontaktpersonen. Im Zusammenhang mit dem bestätigten Fall am Dingelstädter St.-Josef-Gymnasium wurde durch das Gesundheitsamt für drei Klassen der Stufen zehn, elf und zwölf Quarantäne angeordnet, teilt die Kreisverwaltung mit.

Die Zahl der Infizierten, die stationär im Eichsfeld-Klinikum behandelt werden, ist um einen auf nun 14 gestiegen. Bei vier Patienten gibt es einen schweren Verlauf. Während am Donnerstag weitere sieben Personen als genesen eingeordnet werden konnten, gab es am Freitag keinen Genesenen. Die Sieben-Tages-Inzidenz, die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 72,0 an.

Besonders betroffen sind laut Aussage des Landratsamtes Heiligenstadt mit 29, Leinefelde mit 18, Silberhausen mit elf, Dingelstädt mit zehn, Großbartloff mit neun sowie Worbis, Helmsdorf, Küllstedt und Hundeshagen mit jeweils sechs infizierten Personen. Alle anderen am Corona-Virus Erkrankten verteilen sich über das gesamte Kreisgebiet.

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes, Tel. 03606/6505555, ist täglich in der Zeit von 9 bis 16 Uhr besetzt. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Homepage des Landkreises Eichsfeld www.kreis-eic.de