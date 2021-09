Corona-Inzidenz im Eichsfeld steigt weiter an

Eichsfeld. Die Corona-Inzidenz steigt im Eichsfeld weiter an, so das Robert-Koch-Institut.

Sieben Neuinfektionen mit dem Coronavirus wurden am Freitag im Landkreis registriert. Insgesamt beläuft sich die Zahl der aktuell Infizierten auf 93. Eine Person wird laut Landratsamt im Krankenhaus behandelt. Erneut leicht gestiegen ist die Sieben-Tages-Inzidenz. Laut Robert-Koch-Institut liegt sie nun bei 55,3.

Mit Blick auf die Kommunen hat die Stadt Heiligenstadt mit 52 momentan die meisten Coronainfizierten. In der Gemeinde Niederorschel sind acht Fälle verzeichnet. Jeweils sieben Infizierte gibt es in der Stadt Leinefelde-Worbis sowie in der Verwaltungsgemeinschaft Westerwald-Obereichsfeld. Sechs sind es in der VG Leinetal.

In der Landgemeinde Sonnenstein haben sich vier Personen mit dem Virus infiziert, jeweils drei sind es in der Stadt Dingelstädt sowie in der VG Wipperaue. Zwei Fälle sind der VG Lindenberg registriert, ein Fall in der VG Uder. In der Landgemeinde Am Ohmberg, der VG Ershausen/Geismar sowie in der VG Hanstein-Rusteberg sind laut Landratsamt keine Infektionen bekannt. Im Landkreis Göttingen sinkt die Inzidenz derweil weiter und lag am Freitag bei 33. Zusätzliche Schutzmaßnahmen, beispielsweise die 3G-Regel, seien nicht in Kraft, heißt auf der Homepage.

