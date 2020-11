Corona: Inzidenzwert im Landkreis Eichsfeld liegt bei 96

Ein weiteres Todesopfer gibt es im Eichsfeld. Laut Mitteilung der Kreisverwaltung am Dienstag starb eine Frau im Alter von 81 Jahren im Zusammenhang mit Covid-19. Außerdem wurden drei Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet, dem stehen allerdings 25 Genesene gegenüber. Stationär im Krankenhaus behandelt werden 16 Patienten. Bei vier Fällen gebe es einen schweren Verlauf. Die Gesamtzahl der aktuell Infizierten im Landkreis lag am Dienstag bei 157 Personen.

Mit fünf und mehr Fällen besonders betroffen sind Leinefelde mit 31 Infizierten, Heiligenstadt mit 23, Worbis mit zehn, Dingelstädt mit neun, Großbartloff, Helmsdorf und Berlingerode mit jeweils sechs sowie Rengelrode, Ferna, Gernrode, Silberhausen und Hundeshagen mit je fünf. Alle anderen erkrankten Personen verteilten sich über das gesamte Kreisgebiet, heißt es. Die Sieben-Tages-Inzidenz, also die Quote der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen, wird vom Robert-Koch-Institut mit 96,0 angegeben.

Neuinfektionen in einem weiteren Alten- und Pflegeheim

Nachdem das Landratsamt am Montag mitgeteilt hatte, dass vom Infektionsgeschehen auch ein Alten- und Pflegeheim betroffen ist, wurde gestern auf Nachfrage, um welches es sich handelt, mitgeteilt, dass es über die Einrichtung aus „datenschutzrechtlichen Gründen“ keine Auskunft gebe. „Die Angehörigen der in den Pflegeheimen betroffenen Personen werden von der Hausverwaltung entsprechend informiert.“

Im Nachbarlandkreis Göttingen sind nach Mitteilung der dortigen Kreisverwaltung 262 Menschen mit dem Virus infiziert. Der Inzidenzwert lag laut maßgeblichem Lagebericht des Landes Niedersachsen bei 65,6. Die Stadt Bad Lauterberg im Harz hat fünf Corona-Fälle, Duderstadt 17 und die Stadt Göttingen 60.

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes ist täglich von 9 bis 16 Uhr besetzt und unter Telefon: 03606/650 55 55 erreichbar. Weitere Informationen unter www.kreis-eic.de.