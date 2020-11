Corona-Lage im Eichsfeld: Kindergarten Büttstedt bleibt geschlossen

Es sind zwar nur drei Neuinfektionen, die das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld vom Sonntag zum Montag bilanzieren muss, doch jetzt sind weitere Einrichtungen im Kreis vom Infektionsgeschehen betroffen. So seien Neuinfektionen in einem Alten- und Pflegeheim, in einem Kindergarten sowie in der Berufsbildenden Schule (SBBS) festgestellt worden. Des Weiteren gebe es eine bestätigte Infektion am Gymnasium „Marie Curie“ in Worbis. „Das Gesundheitsamt des Landkreises Eichsfeld hat die entsprechenden Maßnahmen getroffen, betroffene Klassen und weitere Kontaktpersonen ermittelt und Quarantäne angeordnet. Testungen werden entsprechend vorbereitet und durchgeführt“, heißt es aus dem Landratsamt. Nach weiteren Folgefällen in der Kindertageseinrichtung in Büttstedt bleibe diese vorerst bis einschließlich Mittwoch, 2. Dezember, geschlossen. Am Wochenende sei zudem eine 80-jährige Frau im Zusammenhang mit dem Sars-Cov2-Virus verstorben.

Mit den drei Neuinfektionen ist die Zahl der aktuell infizierten Personen im Landkreis auf 180 angestiegen. 14 Patienten werden stationär behandelt, bei vieren gebe es einen schweren Verlauf. Die 7-Tages-Inzidenz steht nun bei 81. Auf die einzelnen Orte heruntergebrochen sind es doch einige, die mit fünf und mehr Fällen besonders betroffen sind. In Heiligenstadt sind es aktuell 27, in Rengelrode, Brehme, Gernrode, Hundeshagen und Bodenrode jeweils 5, in Ferna, Berlingerode, Helmsdorf, Küllstedt und Großbartloff 6, in Leinefelde 30, in Worbis, Dingelstädt und Silberhausen jeweils 10 Fälle. Auf die Städte, Landgemeinden und Verwaltungsgemeinschaften verteilen sich die derzeit Infizierten Stand Montag nach Angaben des Landkreises wie folgt: Gemeinde Niederorschel 0, Landgemeinde am Ohmberg 2, Landgemeinde Sonnenstein 1, Stadt Dingelstädt 23, Stadt Heiligenstadt 33, Stadt Leinefelde-Worbis 48, VG Eichsfeld-Wipperaue 7, VG Ershausen/Geismar 2, VG Leinetal 13, VG Lindenberg/Eichsfeld 19, VG Uder 4, VG Hanstein-Rusteberg 3 und VG Westerwald-Obereichsfeld 23. Bei zwei Infizierten konnte eine konkrete örtliche Zuordnung noch nicht erfolgen.