Da fällt einem viel ein

Fernsehen an nur drei Tagen in der Woche, wie es bei der Einführung dieses Mediums war, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Heute gibt es das wohl nur, wenn sich jemand für diese Variante des Fastens entscheidet.

Meine Generation ist mit dem Gerät groß geworden, auch wenn es zu Kindertagen die bewegten Bilder nur schwarz-weiß gab. Gestört hat es nicht, obwohl später die Sendungen, die über den Farbfernseher flackerten, etwas ganz Besonderes waren. Ich kann mich noch gut an die Rot- und Lilatöne erinnern.

Und der Fakt, dass man nicht so viele Sender hatte – mit dem Westfernsehen ein paar mehr – störte nicht. Dass es heute unzählige sein können, wusste ja niemand.

Ich denke, dass unsere Kinder Worte wie Sendeschluss und Farbfernseher nicht kennen. Tja, es gibt vieles, was einem da einfällt – auch manche amüsante Geschichte. Schließlich gab es auch nur ein Fernsehgerät im ganzen Haus.

Kennen Sie vielleicht auch noch das kleine Heimkinogerät, in das man einen Film einlegte, selbst von Bild zu Bild weiter drehen und den Text vorlesen musste? Vielleicht haben Sie ja noch so ein Teil, dann wäre es eine gute Zeit, es noch einmal auszuprobieren oder eine witzige Fernsehgeschichte zu erzählen. An letzteren mangelt es sicher nicht.