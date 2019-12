Das Fest kann kommen

„Nein, das beste Wetter ist es nicht“, sagt Revierförster Michael Beume am Samstagvormittag am Forsthaus im Heiligenstädter Stadtwald. „Aber was soll’s, der Wald braucht den Regen. Das Defizit muss bitter nötig ausgeglichen werden.“ Sein treuer Begleiter, Rauhaardackel Charly, beschnuppert derweil die Schuhe der ankommenden Leute, die sich ihren Weihnachtsbaum aussuchen wollen. Auf etwa 700 Bäume schätzt der Revierförster die Anzahl der Nordmanntannen, die entlang des Wanderweges auf einer kleinen Plantage wachsen. „Früher ging hier eine Hochspannung lang“, erklärt Beume. „Seit die weg ist, das dürfte so etwa 15 Jahre her sein, nutzen wir die Stelle für die Weihnachtsbaumanpflanzung.“

Es sind ausschließlich Nordmanntannen, die hier wachsen. Fichten, so erklärt der Fachmann, hätten die Trockenheit der vergangenen beiden Sommer nicht überlebt, wenn sie nicht schon der Borkenkäferplage zum Opfer gefallen wären. Die Nordmanntanne aber, die sich inzwischen als der klassische Weihnachtsbaum durchgesetzt hat, habe die Katastrophe gut vertragen. Im Pflanzgarten bei der Alten Burg, wo in den vergangenen Jahren der Weihnachtsbaumverkauf stattfand, kam dieses Mal nicht in Frage. „Die Bäume sind entweder noch zu klein oder schon zu groß.“ Für Kirchen, Burgen oder große Säle seien die großen allerdings gut geeignet. In eine herkömmliche Wohnung aber passen sie wohl nicht. „Das Krankenhaus hat sich schon welche geholt“, verrät Beume.

Michael Weinrich nickt und schiebt wieder einen Weihnachtsbaum durch die Trommel, damit er sein Netz bekommt. Teils kommen die Kunden mit Anhängern, teils treten die Bäume auf dem Dachgepäckträger festgezurrt ihre nächste Reise an. Die Säge haben die meisten Leute dabei. Paare kommen, ganze Familien. Die Kinder dürfen mithelfen, den Baum für das Fest auszusuchen. Michael Weinrich reicht einem Herrn eine Säge zu. „Möchten Sie selbst oder soll ich mitkommen?“, fragt er lächelnd. „Ach, das schaff ich schon“, winkt der Herr ab. Nach wenigen Minuten ist er wieder da, eine prächtige mittelgroße Nordmanntanne auf der Schulter. Michael Weinrich bekommt seine Säge zurück.

Ums „Reichwerden“ ginge es beim Weihnachtsbaumverkauf nun wirklich nicht, meint Michael Beume. Charly hat sich daran gemacht, eine Pfütze zu inspizieren. Es gehe vielmehr darum, den Menschen hier einen Weihnachtsbaum aus der Region zu ermöglichen. „Und dazu noch ein reines Bioprodukt“, lächelt der Förster und schiebt die Kappe zurück. „Hier ist nichts gespritzt, keine Herbizide, keine Insektizide. Also ein reines Öko-Produkt sozusagen.“ Die hübschen Nordmanntannen scheinen den Standort und das Klima gut zu vertragen. Teils seien sie bis zu 50 Zentimeter in diesem Jahr gewachsen, heißt es vor Ort. So zwischen 1, 5 und 2 Metern sei der klassische Weihnachtsbaum groß. „Und er muss eine wunderschöne Kegelform haben“, bemerkt eine Dame. Die haben die Tannen am Forsthaus – mit Zweigen auch nah am Boden.

Es ist kein Wunder, dass der Zulauf nicht abreißt. Immer wieder parken Gespanne ein. Ein humorvoller Witz schallt herüber, man flachst darüber, dass man die Ehefrau dabeihaben und sie den Baum aussuchen lassen sollte. Dann gebe es hinterher auch keinen Ärger. Das Sägen, Tragen und Verstauen übernehmen gentlemanlike die Herren. Aufgeregte Kinder fragen, wann es mit dem Schmücken losgeht. Das dauere noch, werden sie ermahnt. Charly und sein Herrchen haben sich erst einmal wieder für ein paar Minuten in den kleinen Bauwagen zurückgezogen. Der Wind und der Nieselregen beißen. Im Wägelchen ist es warm. Der nächste Ansturm kann kommen. Und er kommt. Den Leuten mache es Spaß, weiß man am Forsthaus. So könne man nämlich mit Fug und Recht behaupten, man habe seinen Weihnachtsbaum selbst geschlagen.