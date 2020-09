Das Kreuz am Hügel wartet auf seine Weihe

Das Kreuz am Hügel, vom Freundeskreis der Mariengemeinde Heiligenstadt initiiert und in der Nähe des Galgenhügels aufgestellt, wartet auf seine Weihe.

Am nördlichen Ende von Heiligenstadt, an einer Wegkreuzung, von wo man entweder zum Westblick, zur Brücke über der Westspange oder zum früheren Galgenhügel kommt, steht ein Kreuz. Es blickt einmal über die Stadt, aber auch in Richtung Gewerbegebiet und Autobahn. Viele Spaziergänger nutzen diese Wege, und das eine oder andere Mal haben schon Kerzen auf dem Fundament des Kreuzes gestanden, sogar bemalte Steine wurden schon am Fuß abgelegt.