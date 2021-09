Der Kampf auf der Straße

Silvana Tismer über Wildwest hinterm Steuer

Dass es immer aggressiver in unserer Gesellschaft zugeht, wissen wir und merken wir täglich. Teilweise ist es unerträglich. Aber so lange es nur verbal heftig wird und niemand zu Schaden kommt – obwohl das auch nicht geht –, kann man sich noch irgendwie arrangieren. Doch auch im Straßenverkehr wird es immer schlimmer. Es wird gedrängelt, überholt und gerast, was das Zeug hält. Über unmöglich parkende Fahrzeuge rege ich mich eigentlich schon lange nicht mehr auf. Aber irgendwie hat man den Eindruck, dass nur noch zählt, wer der Stärkere ist. In engen Straßen, das hab ich erst am Montag wieder erlebt, als Feiertag war, scheint es völlig egal zu sein, ob einem jemand entgegenkommt. Da versucht man schon, so weit nach rechts auszuweichen, bis die Räder halb über dem Graben hängen, aber im Gegenverkehr ist von dieser Rücksichtnahme oft nichts zu spüren. Egal: Draufhalten. Ohne die Geschwindigkeit zu verringern. Und dann wird man noch mit entsprechenden Gesten bedacht.

Leute, Leute, Leute… Ein Auto ist nicht nur einiges an Geld wert, sondern im ländlichen Raum ein wichtiger Gebrauchsgegenstand. Und es können Menschenleben davon abhängen. Nicht umsonst heißt es im Paragraf 1 der Straßenverkehrsordnung „Gegenseitige Rücksichtnahmen.“ Gegenseitig, das ist das Zauberwort.

