Der Klapperspecht aus Birkungen bringt das Spielzeug

Markus Schneider und Marco Kolodsiezyk sind Tischler aus Leidenschaft, könnte man sagen. Sie gehen jeden Tag zur Arbeit, weil ihnen ihr Beruf Spaß macht und weil sie gern neue Dinge ausprobieren und auch vor Experimenten nicht zurückschrecken. Vor vier Jahren zum Beispiel gab es die Anfrage aus Marco Kolodsiezyks Familie, ob die beiden nicht auch Holzspielzeug herstellen könnten. Aus einem Gefallen ist mittlerweile ein Unternehmen geworden, das im Lexikon unter dem Stichwort „Erfolgsgeschichte“ stehen könnte.

Denn das Spielzeug der Firma Klapperspecht wird nicht nur nach ganz Deutschland verschickt, sondern auch nach Österreich, in die Schweiz und sogar nach Dubai. Der Verkaufsschlager dabei ist ein Klettergerüst, das der Pädagogik von Emmi Pikler entspricht. Diese österreichische Kinderärztin vertrat die Ansicht, dass sich die Persönlichkeit eines Kindes am besten entwickeln kann, wenn es sich möglichst selbstständig entwickelt.

Den Prototyp des Gerüstes testete Marco Kolodsiezyks Neffe. Ihm gefiel es, und so konzipierte man weiter am Gerät und versuchte, ein paar Exemplare davon zu verkaufen. Das lief so gut, dass bald ein ganzer Online-Shop entstand und Markus Schneider und Marco Kolodsiezyk nach ihrer Arbeit in der Tischlerei nun fast schon im Akkord produzieren.

Gemäß der Pädagogik von Emmi Pikler

Dabei helfen ihnen noch zwei Festangestellte und vier auf Minijob-Basis und auch Ivonne Schneider. Sie stieg seit der Gründung der GmbH im vergangenen Jahr mit ein, kümmert sich seitdem um die Buchhaltung und die Bestellungen. Und davon flattern einige in die Werkstatt in der Johannesstraße.

Die wird von Markus Schneiders Vater betrieben. Die Jungunternehmer arbeiten beide dort mit, Markus Schneider als Meister und Marco Kolodsiezyk als Geselle. In der Werkstatt entstehen die Einzelteile für die Spielgeräte, im Obergeschoss werden sie zusammengesetzt und verpackt. Dann geht es durch eine Luke nach unten und in den Versand.

Das beliebte Klettergerüst besteht aus 19 Einzelteilen aus Buchenholz, und es gibt es in verschiedenen Größen. Auch sind Kletterbögen, Krabbelwürfel, Krabbelkisten und auch Anbaugeräte im Angebot, wie ein Affensteg oder eine Leiter. „Besonderen Wert legen wir darauf, dass unser Spielzeug die Fantasie der Kinder anregt und sie dabei spielerisch ihre motorischen Fähigkeiten ausbauen können“, erklärt Markus Schneider das an Emmi Pikler angelegte Konzept.

„Der Name Klapperspecht ist eine Mischung aus dem Klapperstorch, den man mit Kindern in Verbindung bringt, und dem Specht, der ja mit Holz zu tun hat“, sagt Marco Kolodsiezyk. Er ist in die Tischlerei gekommen, als Markus Schneider gerade mit seiner Lehre fertig geworden ist. Man habe viel zusammengearbeitet, sich gut verstanden. Und dann habe man auch bei der gemeinsamen Firmengründung nicht lange überlegen müssen.

Geräte sollen möglichst lange halten

Ihre Philosophie dabei ist recht einfach: Qualitativ hochwertige und nachhaltige Produktion. „Also, dass es kein Wegwerfprodukt ist und nur zwei, drei Monate hält, sondern vielleicht sogar in die nächsten Generationen weitervererbt werden kann. Wir möchten, dass die Kinder möglichst lange damit spielen“, sagt Markus Schneider, und Marco Kolodsiezyk ergänzt: „Wir sind davon überzeugt, dass das Produkt so gut ist, dass es eben auch so lange hält.“ Buche sei dabei als Hartholz besonders langlebig und somit eine gute Ausgangsbasis für hochwertiges Kinderspielzeug.

Die beiden tüfteln immer wieder an neuen Ideen für ihre Firma, um ihr Angebot auszuweiten, und sie sind auch für spezielle Kundenwünsche offen. Bevor etwas in die Produktion geht, wird natürlich getestet. Und da bietet es sich an, dass die kleine Neele, Tochter von Ivonne und Markus Schneider, so ein verspieltes und neugieriges kleines Mädchen ist und sich gern als Testerin anbietet.