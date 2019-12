Der Nikolaus in der Feuerwehr von Arenshausen

Für strahlend leuchtende Kinderaugen hat am vergangenen Freitag die Feuerwehr in Arenshausen gesorgt. „Bereits Ende November keimte in uns die Idee auf, etwas bislang Außergewöhnliches für die Kinder bei uns im Ort auf die Beine zu stellen“, erzählt Janette Adler, die sich mit Anja Schulz in die Aufgaben der Jugendfeuerwehrwartin teilt. Ganz schnell stand fest: Der Nikolaus kommt „in die Feuerwehr“. Die Organisation war schnell durchdacht: Die Kinder durften am 2. Dezember pünktlich zwischen 16 und 18 Uhr ihre natürlich frisch geputzten und auf Hochglanz gewienerten Stiefel zum Feuerwehrgerätehaus bringen, wo die beiden Jugendwehrwartinnen sie in Empfang nahmen. Sogar ein hübscher Weihnachtsbaum ist im Domizil aufgestellt worden.

Dann war der Nikolaustag da. Punkt 17 Uhr ging es los. „Ganz viele Kinder waren mit ihren Eltern und Großeltern gekommen, um den Nikolaus zu sehen“, erzählt Janette Adler. Und der ließ auch nicht lange auf sich warten. Mit seinem roten Mantel und weißem Rauschebart sorgte er für Aufregung unter den kleinen Arenshäusern. Gebannt lauschten sie ihm dann, als er ihnen die Geschichte des heiligen Bischofs Nikolaus erzählte. Danach wurde es richtig spannend: Die Kinder bekamen ihre Stiefel zurück, natürlich bis obenhin gefüllt mit vielen Leckereien. Dabei aber beließen es die Arenshäuser Feuerwehrleute nicht. Sie hatten mit heißem Kakao für die Kleinen, mit Glühwein für die Erwachsenen und heißen Wienern im Brötchen für alle für weihnachtliche Stimmung gesorgt. „Es war eine rundum gelungene Aktion“, ziehen die Arenshäuser Kameraden Bilanz. „Die soll nicht einmalig bleiben“, sagt Janette Adler. „Wir werden das im kommenden Jahr wiederholen.“