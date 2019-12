Fröhliches Getümmel herrscht am Sonntag auf dem Worbiser Weihnachtsmarkt. Doch in diesem Jahr gibt es auch andere Bilder: Tränen kullern. Doch nicht nur bei einigen Kindern, sondern auch bei dem Mann, der einen langen blauen Mantel mit einem Pelz weiß wie Schnee und eine Mitra trägt. Es ist der Nikolaus. Der hat an diesem Tag seinen letzten Auftritt. „Der Nikolaus geht in Rente“, sagt Bernhard Berkhahn.

Seit über 70 Jahren gibt es in der Wipperstadt den Weihnachtsmarkt, und fast 30 Jahre hat Bernhard Berkhahn den Nikolaus gemimt. „Ich habe das sehr gern gemacht. Das Lachen und die Freude der Kinder sind einfach unbezahlbar. Das lässt einem das Herz höher schlagen“, sagt der Worbiser, und Wehmut schwingt in den Worten mit. Die Rolle des heiligen Mannes – Berkhahn wollte stets der Bischof, nicht der Weihnachtsmann sein – hat für ihn viele Facetten, solche, bei denen es um die Weihnachtsbotschaft, die Weihnachtsgeschichte, um Menschlichkeit und Miteinander geht.

Und er erinnert sich noch gut an den ersten Vorstand der Worbiser Werbegemeinschaft, dem Karl Friedrich Albrecht, Bernd Glahn, Anett Fischmann, Edgar Steinmetz und Bernhard Senft angehörten, und die Worte von Glahn, der sagte: „Der Weihnachtsmarkt soll immer das Danke an unsere Kunden am Ende des Jahres sein.“ Der Nikolaus tat das Seine dazu. Mit den vier Männern, der Frau und den Sängern des Kirchohmfelder Chores überraschte er aber nicht nur die Kinder. Besucht wurden im Advent auch die Patienten im Worbiser Krankenhaus, und es ging in das Altenheim der Stadt sowie in das von Breitenworbis, wo ebenfalls Mitbürger lebten. Die Auftritte dort sind Berkhahn im Gedächtnis geblieben, waren sie doch auf eine ganz andere Art sehr emotional und berührten ihn. Weihnachten konnte nicht näher, nicht spürbarer sein als bei den Gesprächen an den Betten und Tischen. „Manchmal war es nur ein Händedruck“, sagt Bernhard Berkhahn.

Das eine oder andere Weihnachtsgedicht kann er übrigens aus dem Stehgreif aufsagen. Manch eines hat

Beim Weihnachtsmarkt in der Wipperstadt erfreuten wieder viele Kinder das Publikum, und auch sonst gab es einiges zu erleben. Foto: Sigrid Aschoff

er schließlich hundertfach von den Schülern gehört. Aufgesagt wurde, was gerade in der Schule gelernt wurde. „Ja, die Kinder werde ich vermissen“, meint er und ein Lächeln huscht über das Gesicht. Die Kleinen sagten aber nicht nur fleißig auf, sondern brachten zum Weihnachtsmarkt auch Instrumente mit, spielten Gitarre und Geige, sangen aus voller Kehle und wurden mit gefüllten Stiefeln belohnt. Die verteilte der Mann mit dem weißen Bart, der mit der Werbegemeinschaft auch die Kinderweihnacht einführte, am 2. Advent seinerseits das letzte Mal. In den Jahren wurde er von den Kindergartensteppkes allerdings auch bedacht und durfte sich über Basteleien und jede Menge Plätzchen freuen.

Dass der Weihnachtsmarkt freitags eröffnet wird, es das Turmblasen gibt, beide Kirchen dabei sind, zu „Stille Nacht“ die Glocken läuten und der Moment ein ganz besonderes Gänsehautgefühl verursacht, das ist ihm ebenfalls zu verdanken. „Die Werbegemeinschaft hat damals gesagt: Wir müssen mit der Kultur die Gäste in die Stadt bringen, die Leute neugierig machen“, erinnert sich der ehemalige Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Für diesen Ansatz und das Mittun ist er den vielen Mitstreitern, die auch manch andere gute Idee hatten, noch immer dankbar. „Ich werde das alles vermissen“, gibt er mit einem Seufzer zu.

Am Sonntag aber heißt es für Bernhard Berkhahn zum letzten Mal den großen Sack füllen, die Mitra aufsetzen und den blauen Mantel anziehen. „Anfangs war der rot, doch ich halte es eher mit dem Bischof statt mit dem Weihnachtsmann, der ja nur eine Erfindung ist. Und Blau hat ja auch etwas mit Frost und Kälte zu tun“, meint der Worbiser, der sich ab und an die Frage gefallen lassen musste: „Warum siehst du so komisch aus?“ Fest steht aber, dass er das Blau nicht wählte, weil er Fan von Schalke 04 ist.

Und dann zieht er doch mal schnell den roten Mantel an. „Weil sich das viele gewünscht haben.“

Derweil haben auf dem Friedensplatz wieder die Stände geöffnet, an denen Händler und insbesondere die Vereine, wie der Förderverein der Grundschule oder die Landfrauen, für Speis‘, Trank und mehr sorgen. Die Gänseverlosung gibt es allerdings nicht mehr, dafür eine Tombola, bei der die Preise am Sonntag aber nur persönlich abgeholt werden können, wie es heißt. Bereits am Samstag gab es ein buntes Programm, das unter anderem die Kinder der Kindergärten und der Grundschule gestalteten und die mit viel Beifall bedacht wurden.