Die Geschichte des Worbiser Bärenparks

Worbis. Initiatoren des Tierschutzprojektes geben Einblick in die Geschichte und die Planungen für die kommenden Jahre.

Es war an einem verregneten Novembertag 1995, als das Schicksal der Bärin Maika zur Gründung des ersten Bärenrefugiums in Deutschland führen sollte. Im Folgejahr begannen die Bauarbeiten zum Alternativen Bärenpark Worbis. Die Idee – misshandelten Bären ein naturnahes Zuhause zu bieten. Am 30. Juli findet ein Onlineevent zum 25-jährigen Jubiläum statt. Von 19 bis 21 Uhr werden die Initiatoren des Projekts aus dem Nähkästchen plaudern, besondere Momente Revue passieren lassen und einen Ausblick in die Vorhaben der nächsten Jahre geben. Dies wird mit exklusiven Archivmaterial untermalt. Zudem wird es eine Live-Talk Runde geben, in der die Teilnehmer interaktiv mitwirken können.

Anmeldung für die Veranstaltung per E-Mail an: ngothe@baer.de.