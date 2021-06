Diebe auf Baustelle der Ortsumfahrung Kallmerode

Kallmerode. Unbekannte stehlen Gabel eines Radladers.

Recht großen Schaden richteten Diebe auf einer Baustelle der Ortsumfahrung in Kallmerode an, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Demnach stahlen Unbekannte in der Nacht zum Montag auf der Baustelle die Gabel eines Radladers. Der Wert des Fahrzeugteils wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, rufe bitte die Polizei in Heiligenstadt an unter: 03606/ 65 10.