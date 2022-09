Dingelstädt: Tipps für Familien zu finanziellen Hilfen

Dingelstädt. Informationsveranstaltung im Familienzentrum Kerbscher Berg

Eine Informationsveranstaltung, bei der es um finanzielle Hilfen geht, bietet das Familienzentrum Kerbscher Berg für Dienstag, 4. Oktober, von 16.30 bis 18 Uhr an. Das Angebot richtet sich an Eltern, die am Monatsende oft knapp bei Kasse sind, sich fragen, wo das ganze Geld geblieben ist, und auf einem Berg voller Rechnungen sitzen, die schon seit Ewigkeiten hätten bezahlt werden sollen, heißt es aus der Einrichtung. An dem Nachmittag würden verschiedene Spartipps benannt und Lösungswege aufgezeigt, wie finanzielle Engpässe gemeistert werden können. Ansprechpartnerinnen sind Kornelia Parschau und Ramona Büschleb von der Schuldnerberatungsstelle der Arbeiterwohlfahrt.