Dingelstädt: Zwei neue Zeichen der Gemeinschaft

Die Stadt Dingelstädt soll ein neues Wappen bekommen wo sich auch die Ortsteile Helmsdorf, Kefferhausen, Kreuzebra und Silberhausen wiederfinden.Lena Stöber zeigt den Vorschlag der am 22. September in den Stadtrat geht.

Ein gemeinsames Wappen samt Fahne haben jetzt Dingelstädt, Helmsdorf, Kefferhausen, Kreuzebra und Silberhausen, die eine Landgemeinde bilden. Das beschloss der Stadtrat in der jüngsten Sitzung einstimmig. Ein Jahr hatte sich der Rat mit dem Thema befasst. Was fehlt, ist die Segnung. Die soll am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, erfolgen. Dann gibt es um 9 Uhr in St. Gertrud eine Andacht.

Danach empfängt der Bürgermeister die Stadtrats- und Ortschaftsratsmitglieder im Bürgerhaus. Neben der Präsentation des neuen Stadtwappens wird eine digitale Fotoausstellung in der Aula gezeigt. Der Sitzungssaal ist für die Bürger, unter begrenztem Zutritt, zugänglich.

Auch hier ist auf Leinwand die Fotopräsentation zu sehen. Auf dem Monitor im Foyer wird der Gottesdienst aus der Duderstädter Cyriakuskirche zum Tag der Einheit, Beginn 10 Uhr, live übertragen. Zudem bietet Ewald Holbein um 14 Uhr eine Stadtführung mit bis zu 15 Personen an. Anmeldungen in der Stadtverwaltung.