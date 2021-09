Drei neue Löschfahrzeuge für den Katastrophenschutz im Eichsfeld

Wintzingerode. Nagelneue Löschgruppenfahrzeuge gehen an die Feuerwehren in Günterode, Breitenbach und Niederorschel.

Drei nagelneue Löschgruppenfahrzeuge für den Katastrophenschutz konnten am Freitagnachmittag im Feuerwehrzentrum in Wintzingerode übergeben werden. Die drei Autos im Gesamtwert von 1,2 Millionen Euro wurden für drei Katastrophenschutzeinheiten beschafft. So erhielt der Katastrophenschutz-Einsatzzug Wasser in Günterode, die Unterstützungseinheit Waldbrand und Flächenlagen Breitenbach und der Katastrophenschutz-Einsatzzug Retten in Niederorschel jeweils einen LF 20 KatS.

Natürlich können die Fahrzeuge auch in den Feuerwehren im Rahmen des örtlichen Brandschutzes und der örtlichen allgemeinen Hilfe genutzt werden. Für Günterode und Niederorschel handelt es sich um eine Ersatzbeschaffung, für Breitenbach ist ein solches Fahrzeug komplett neu angeschafft worden.

TLZ-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Landkreis hat Fahrzeuge ohne Fördermittel beschafft

Zweieinhalb Jahre hat es von der Ausschreibung bis zur Übergabe gebraucht. Die Autos wurden ohne Fördermittel oder ähnliches aus den Haushaltsmitteln des Landkreises beschafft. Sie bieten Platz für neun Einsatzkräfte und sind unter anderem ausgestattet mit einem 1100 Liter fassenden Löschwassertank, einem für 120 Liter Schaum, einem Lichtmast, Waldbrandbekämpfungsmaterial, einer Wärmebildkamera, einer Akku-Säbelsäge und einem Rauchvorhang. Kreisbrandinspektor Mirko Lipinski betonte, dass alle drei Fahrzeuge identisch seien.

Pfarrer Karl-Josef Wagenführ segnete die Fahrzeuge und erhielt im Anschluss überraschend eine Auszeichnung. Foto: Eckhard Jüngel

Er wünschte allen eine unfallfreie Zeit und dankte Dominik Dietrich, Sachbearbeiter Katastrophenschutz im Landratsamt, für seine Mühe bei der Ausschreibung und Beschaffung. „Wäre die Lieferung der Fahrzeuge früher erfolgt, wären sie sicher auch in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz zum Einsatz gekommen“, so Mirko Lipinski.

Es war dann an Pfarrer Karl-Josef Wagenführ aus Leinefelde, die Fahrzeuge zu segnen. „Wir tun das, damit sie selbst zum Segen werden können“, sagte er. „Und zwar sowohl für die Menschen, die Hilfe brauchen, als auch für die, die sich abends beruhigt ins Bett legen mit dem Wissen, dass im Notfall jemand da ist und helfen kann.“ Er segnete auch diejenigen, die mit den Fahrzeugen unterwegs sein werden.

Peter Bernhardt, stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes, nutzte dann noch die Gelegenheit und übergab eine Auszeichnung an den Pfarrer. Für sein Engagement als Notfallseelsorger und Landespolizeipfarrer erhielt der nämlich die Ehrennadel des Thüringer Feuerwehrverbandes.

Lesen Sie hier mehr Beiträge aus: Eichsfeld.