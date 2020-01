Drei neue Ranger für den Naturpark Eichsfeld-Hainich-Werratal

„Draußen in der Natur arbeiten, wilde Tiere beobachten und in typischer Uniform im Geländewagen durch exotische Landschaften fahren – so stellen sich sicher viele den Beruf des Rangers vor“, sinnniert Claudia Wilhelm, Leiterin des Naturparks Eichsfeld-Hainich-Werratal. „Natürlich hat man bei diesem Bild eher Nationalparks in den USA oder Afrika im Kopf, aber auch hier im Eichsfeld gibt es Ranger.“ Und drei neue durfte die Chefin zum Anfang dieses Jahres bei sich begrüßen.

Der Ranger-Beruf sei einer, der immer beliebter werde. Mehrere hundert Anfragen habe allein der Bundesverband der Naturwacht jährlich dazu im Postfach. Über 30 Bewerbungen gingen beim Naturpark für die drei offenen Stellen ein. „Die hohe Nachfrage steht im Zusammenhang mit dem Bild, was wir von der Natur in der Gesellschaft haben. Sie wird wichtiger.“

Ranger auch in Landschaftspflege und Tourismus involviert

Und die Aufgaben eines Rangers sind so vielfältig wie die Schutzgebiete selbst. Ganz im Sinne des Mottos eines Nationalparks „Natur Natur sein lassen“ hat er da eher die Kontroll- und Überwachungsfunktion. In einem Naturpark sollen gleichzeitig auch Biotop- und Artenvielfalt erhalten und ein Erholungsgebiet für den Menschen geschaffen werden. Also übernehmen Ranger dort auch Aufgaben der Landschaftspflege und im nachhaltigen Tourismus. Außerdem stehen sie im ständigen Kontakt zu den Menschen, die im Naturpark leben.

Ganz egal, wo sie eingesetzt werden, haben sie alle etwas gemein: die Liebe zur Natur. Und auch die Ausbildung in einem grünen Beruf. „Sie haben ihre Wurzeln draußen“, fasst Claudia Wilhelm zusammen. Dabei wurden in der Ausschreibung für die drei neuen Stellen in Fürstenhagen keine Universitätsabsolventen gesucht, und das schätzt die Leiterin auch als ein Bekenntnis von Seiten des Freistaats ein.

Insgesamt sieben Ranger im Naturpark

So konnten also Christoph Heckeroth, Paul Brandenburg und Wolfram Fritze zum 1. Januar ihre Tätigkeit im Naturpark aufnehmen. Sie füllen das Team der insgesamt sieben Ranger wieder auf, das auch aufgrund von Pensionierungen ausgedünnt war. Vorerst geht es nun um die Einarbeitung, bei der die erfahrenen Kollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Christoph Heckeroth hatte bereits ein Praktikum im Naturpark absolviert und wird das Team Umweltbildung unterstützen. Der 37-jährige gelernte Forstwirt war zuletzt bei der Universität Göttingen angestellt und freut sich vor allem auf die Vielseitigkeit seiner neuen Aufgabe. „Ich hoffe, dass ich bei den Kindern und Jugendlichen, das Interesse an der Natur wecken und sie mit meiner Begeisterung anstecken kann“, so der gebürtige Heiligenstädter.

Natur der Heimat erhalten

Ebenfalls aus dem Eichsfeld, ja sogar aus dem Kern des Naturparks, kommt der zweite im Bunde: Wolfram Fritze aus Wachstedt. Der 42-Jährige ist gelernter Landwirt und wird das technische Team unterstützen. Zu seiner Motivation gefragt, antwortet er: „Ich will die Natur in meiner Heimat erhalten. Denn gerade in dieser schnelllebigen Zeit müssen wir der jungen Generation ihre Wichtigkeit und Vielfalt nahebringen.“ Wolfram Fritze ist übrigens auch als Natur- und Landschaftsführer zertifiziert.

Vervollständigt wird das Team dann noch mit Paul Brandenburg. Der 25-Jährige ist der jüngste der Neuzugänge und kommt aus der Nähe von Leipzig. Schon bei seiner Ausbildung zum Forstwirt in Thüringen stand für ihn fest, dass er mal Ranger sein will. Er wird, sagt Uwe Müller von der Naturparkverwaltung, für die Instandhaltung und Pflege der Wanderwege eingesetzt, sie auch GPS-technisch fit machen. Denn: „Es gibt keine unberührte Wildnis mehr. Wir müssen den Menschen lenken“, sagt Paul Brandenburg.

Spuren legen für nachfolgende Generationen

Claudia Wilhelm und Uwe Müller begrüßten am Dienstag die drei Neuen ganz offiziell in der „Familie“. Man freue sich auf gute Zusammenarbeit und gemeinsame Stunden mit dem selben Ziel: In einer schönen Region leben und arbeiten und Spuren legen für nachfolgende Generationen.