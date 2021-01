Drei weitere Todesopfer im Eichsfeld

Drei weitere Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid 19-Infektion meldet das Landratsamt in Heiligenstadt am Samstag. Verstorben sind zwei Frauen im 88. und 89. Lebensjahr sowie ein Mann im 56. Damit erhöht sich die Gesamtzahl seit Beginn der Pandemie auf 109. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Außerdem wurden in den vergangenen 24 Stunden 49 Neuinfektionen registriert. 43 Erkrankte sind in dem Zeitraum genesen. Aktuell sind im Landkreis Eichsfeld 788 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt 248. Stationär im Krankenhaus behandelt werden momentan 35 Infizierte. Bei neun Personen gibt es laut Kreisverwaltung einen schweren Verlauf.

