Dringend benötigtes Wohngebiet für Kallmerode

Kallmerode. Ortsteilräte diskutieren über mögliche Grundstücke. Lösungen für bauwillige Bewohner des Dorfes gesucht.

Ein neues Baugebiet soll neben dem Friedhof in Kallmerode entstehen. Jedoch gibt es laut Bürgermeister Torsten Städtler (CDU) Probleme mit zwei Grundstückseigentümern, die den benötigten Grund und Boden an der Stelle nicht verkaufen möchten. Daher habe der Stadtrat von Leinefelde-Worbis für den Ortsteil ein Umlegungsverfahren auf den Weg gebracht. „Jetzt gibt es positive Zeichen, dass Bewegung in die Sache kommt“, berichtete der Bürgermeister auf der jüngsten Ortsteilratssitzung.

„Wir benötigen dringend Baugrundstücke. Kallmerode wird nach Fertigstellung der Ortsumfahrung ein schöner und ruhiger Wohnstandort“, so Städtler. Daher stellte er dem Ortsteilrat eine weitere mögliche Fläche vor, welche zu Bauland umgewandelt werden könnte. Mit den Verantwortlichen des Landkreises Eichsfeld und der Stadtverwaltung habe es bereits eine Begehung gegeben, bei der verschiedene Standorte besichtigt wurden. Bei diesen Gesprächen habe sich herausgestellt, dass die Fläche aus Richtung Leinefelde kommend auf der linken Seite vor Kallmerode am besten geeignet sei.

Das Baugrundstücke benötigt werden, darüber waren sich die Gemeinderäte einig. Sie plädieren aber für eine Lösung, dass diese vorrangig den bauwilligen Kallmerödern zur Verfügung stehen.