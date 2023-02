Duderstadt unterstützt Heiligenstadt beim Deutschen Wandertag

Heiligenstadt. Das Eichsfeld will beim Deutschen Wandertag ein guter Gastgeber sein. Die Bürgermeister von Heiligenstadt und Duderstadt arbeiten daher zusammen.

Die Vorbereitungen für den Deutschen Wandertag, der in anderthalb Jahren in Heiligenstadt und dem Eichsfeld stattfindet, laufen auf Hochtouren. „Das Ziel beim größten Wanderfest der Welt im September 2024 ist es schließlich, eine reibungslose und erfolgreiche Veranstaltung zu garantieren, um Heilbad Heiligenstadt und das Eichsfeld als hervorragende Gastgeber zu präsentieren“, so Bürgermeister Thomas Spielmann (BI).

Schon heute wird an Ideen gearbeitet und geplant, allerdings nicht nur im Ober-, sondern auch im Untereichsfeld. Duderstadts Bürgermeister Thorsten Feike (FDP) besuchte jetzt seinen Heiligenstädter Amtskollegen und kündigte an, dass auch seine Stadt Touristen interessante Angebote machen will. Zusammen mit Wanderwegewarten und -freunden seien bereits 20 Touren für den Wandertag geplant worden. Ebenso werde man die Unterkünfte und Gastronomen auf die Veranstaltung hinweisen und ermutigen, sich zu beteiligen, denn der Wandertag sorge nicht nur für viele Wanderfreudige in der Region, sondern lasse auch das Eichsfeld einmal mehr zusammenwachsen. Vor diesem Hintergrund sei das Motto „Sagenhaft Grenzenlos“ sehr passend gewählt.