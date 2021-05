Effelder vor 40 Jahren: Ein ganzes Dorf in Aufruhr

Effelder. Vor 40 Jahren, am 5. Mai 1981, wird in Effelder ein sowjetischer Soldat auf der Flucht erschossen und dabei regelrecht hingerichtet.

„Es hätte unser Sohn sein können“, ging es vielen Müttern und Vätern aus Effelder durch den Kopf, als am 5. Mai 1981 ein junger Soldat vor ihrem Dorf sein Leben lassen musste. Es handelte sich um einen desertierten Sowjetsoldaten, der an jenem Dienstagnachmittag von Volkspolizisten, Soldaten und Suchhunden eingekesselt worden war und dann durch den gezielten Schuss aus der Waffe eines deutschen Bereitschaftspolizisten regelrecht hingerichtet wurde. Der 19-jährige Sergej Iwanowitsch, der aus einer Garnison in Nohra bei Weimar oder aus Mühlhausen getürmt war, wollte offenbar in Richtung Westgrenze.

Die unfassbare Bluttat von vor 40 Jahren ging derart in die Geschichte des Eichsfeldortes ein, dass sie bis heute die Gemüter erhitzt. Sogar vielen jungen Leuten ist das schockierende Ereignis von damals nicht unbekannt, weil Zeitzeugen immer wieder davon erzählen. Aber erst nach dem Mauerfall 1989/90 brachten Recherchen von Journalisten und die Einsicht in Akten des Ministeriums für Staatssicherheit etwas mehr Licht in die gesamten Umstände sowie brisante Details der Hetzjagd auf den fahnenflüchtigen Sowjetsoldaten ans Tageslicht.

Regime hat Angst vor Bürgeraufstand im grenznahen Dorf

Doch nicht nur das, denn die Stimmung unter der Bevölkerung von Effelder sowie in Nachbarorten war damals derart aufgeheizt. Das belegen die umfangreichen internen Stasi-Berichte. Die DDR-Oberen und deren Sicherheitsorgane mussten panische Angst davor gehabt haben, dass es nach dem „Zwischenfall“ auf der Eichsfelder Höhe etwa zu einer Art Bürgeraufstand kommen könnte. Denn unmittelbar nach der entsetzlichen Bluttat stellten Leute aus dem Dorf Holzkreuze an dem Tatort auf und legten Blumen nieder. Die Stasi ließ einen vermeintlichen Bauwagen anrollen, um von ihm aus die Trauernden und Schaulustigen zu überwachen und zu fotografieren. Stasi-Spitzel beschrieben beispielsweise einen 22-Jährigen als „geistesgestörten Einwohner“, weil er ein aus Haselnussstöcken gefertigtes Holzkreuz aufgestellt hatte.

„Die Tapferkeit der glaubensstarken Gemeinde hat die Stasi total verunsichert“, erinnerte sich Pfarrer Norbert Borkowski 1990, neun Jahre nach den aufwühlenden Ereignissen und dem massiven Stasi-Einsatz im Dorf. Dem Staat habe die Angst im Nacken gesessen, dass Effelder zum Wallfahrtsort wird. Man wollte mit allen möglichen Mitteln versuchen, den aus Sicht der DDR-Behörden beschämenden Vorfall und dessen Folgen zu vertuschen. „Sogar mit dem Verbot der Klüschenwallfahrt wurde gedroht, wenn dieses Verbrechen einige Tage später dort zur Sprache gekommen wäre“, hielt der inzwischen verstorbene Ortschronist Ewald Kühler 1999 in seinem Buch „Geschichte des Eichsfelddorfes Effelder“ fest. Für den letzten Maisonntag 1981 war nämlich die traditionelle Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis angesetzt.

Pfarrer bittet Gemeinde um Versöhnung und Vernunft

Aber bereits sechs Tage nach der Tat sollen mehr als tausend Gläubige aus Effelder und umliegenden Dörfern zum Eichsfelder Dom geströmt sein. Dort zelebrierte Pfarrer Borkowski einen Gottesdienst im Gedenken an den erschossenen sowjetischen Soldaten. Als Gemeindemitgliedern Gefängnis und Evakuierung drohten, setzte der katholische Priester das Zeichen der Versöhnung. „Es lag so viel Sprengstoff in der Luft. Da musste ich etwas tun, um die Gemüter zu beruhigen. Es war eine halbe Sekunde vor zwölf für das Dorf. Um die Gemeinde zu retten und dennoch keines der christlichen Prinzipien zu verleugnen, schwenkten wir mit einem Versöhnungsgottesdienst vom aktiven Widerstand auf die Theologie der Bergpredigt um“, erklärte der Seelsorger 1990 in einem Zeitungsinterview. Damit die Situation nicht eskalierte, bat er seine Gemeinde förmlich auf Knien, keine Blumen und Kreuze mehr aufzustellen.

Von der Stasi ließen sich die Effelderschen jedenfalls nicht einschüchtern, aber das Wort ihres Pfarrers hatte Kraft. Etwa eine Woche nach der Erschießung des sowjetischen Soldaten am Dorfrand verbreitete sich in Effelder eine weitere Todesnachricht. Denn jener Polizist, der den Deserteur getötet hatte, sollte bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen sein. So sind auch 40 Jahre nach den dramatischen Maitagen von Effelder noch viele Fragen ungeklärt und werden wohl nie beantwortet. Kurz vor dem Abzug der sowjetischen Truppen aus dem wiedervereinten Deutschland weilte auch eine kleine Gruppe von Sowjets gedenkend an jener Stelle in Effelder, wo einer ihrer Kameraden während des Kalten Krieges einen sinnlosen Tod sterben musste.