„Ehrenamtsdienst ist etwas sehr Wertvolles“

Der Neujahrsempfang für die Ehrenamtlichen der Pfarrei St. Antonius Worbis begann am Freitagabend mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Marien in Niederorschel. Aus den vier Pfarreifilialorten Gernrode, Worbis, Breitenworbis und Kirchworbis standen die Pfarrer Horst Mosebach, Engelbert Dietrich, Johannes Kienemund, Georg Hülfenhaus und Markus Hampel am Altar und zelebrierten die Messe.

Seit der Gründung der Großpfarrei St. Antonius vor vier Jahren ist es eine gute Tradition geworden, den Ehrenamtlichen im neuen Jahr für ihren Dienst zu danken. So waren Kommunionhelfer, Küster, Organisten, Frauen und Männer, die die Kirchen reinigen und für Blumenschmuck sorgen, und viele andere, die sich ausschließlich uneigennützig einbringen, gekommen. „Sie sind da“, begrüßte Pfarrer Hampel die Anwesenden und sagte: „Sie kommen nicht nur, wenn es etwas zu feiern oder hinterher etwas zu essen gibt. Nein, Sie kommen auch, wenn Dreck wegzuputzen ist oder wenn es gilt, sich ein anderes Amt ans Bein zu binden, was Ihnen die knappe Freizeit noch einschränkt“.

Klima des menschlichenMiteinanders verändert sich

Ehrenamtsdienst sei etwas sehr Wertvolles. Jeder wisse, für wen er das tue. Jeder mache seinen Dienst nicht etwa für den Pfarrer oder für die Gemeindereferenten. „Sie tun es für Gott“, so der Geistliche. Zu Beginn seiner Predigt wies Pfarrer Hampel auf die schwedische Jugendliche Greta Thunberg hin. Es bedürfe erst dieser jungen Dame, dass die Welt aufgerüttelt würde und sich eines der größten Probleme der Menschheit, dem Klima, annehme. Das Klima verändere sich, ohne Zweifel, aber so ganz nebenbei habe sich auch ein anderes Klima verändert – das Klima des menschlichen Miteinanders, so der Pfarrer. „Auch hier verändert sich das Klima von kühl und überlegt, zunehmend hin zu hitzig und aggressiv.“ Es gebe viele Menschen, die der Meinung seien, nur ihre eigene Meinung zähle. Kirche sei sicherlich nicht frei von Sünde oder mancher Entgleisung in dunkler Zeit, aber Kirche beherberge in ihren Reihen auch immer eine Vielfalt. „Ich finde, das soll so bleiben. Einüben können wir das hier vor Ort in unseren Kirchengemeinden, in unseren Kirchorten, im täglichen Miteinander, das auch manchmal Gefahr läuft, hitzig und unsachlich zu werden“. Manchmal, so Hampel, entstehe der Eindruck: „Die einen hier, die anderen dort“. Das verbrauche unnötige Ressourcen, auch in einer Kirchengemeinde. Er betonte, dass der Dank allen gelte, die bereit seien, Zeit, Kraft und Engagement zu opfern.

Saxofon-Oktett untermalte Veranstaltung musikalisch

Dann ging es in die Lindenhalle zum Feiern. Die Ehrenamtlichen wurden vom Saxofon-Oktett, unter der Leitung von Wolfgang Busse, und mit einem Gläschen Sekt empfangen, bevor sie sich niederließen und sich anschließend am Buffet bedienten. Am Freitag vergab die Kirchengemeinde das erste Mal zum Neujahrsempfang der Ehrenamtlichen eine Ehrenamtsmedaille.

Aus allen vier Kirchorten waren Vorschläge eingegangen. Eine Jury unter Vorsitz von Schwester Maria Magdalena von den Heiligenstädter Schulschwestern hatte die anonymen Vorschläge bewertet. Die Laudatio vor der Auszeichnung hielt Franz-Josef May aus Worbis. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen. Für ihr jahrelanges Engagement in der Kirchengemeinde ging die Ehrenamtsmedaille an Sandra Schmidt aus Worbis. Die Vorsitzende des Pfarreirates und Mutter von vier Kindern habe christliche Werte weitergegeben, sich für zwischenmenschliche Beziehungen eingesetzt, Kontakte zur evangelischen Gemeinde intensiviert und außerordentlich viel für das Kirchengemeindewesen getan. Schmidt bedankte sich und betonte, dass sie ein starkes Team hinter sich habe. Ohne dieses und ihre Familie wäre die Arbeit nicht möglich gewesen. Ein Quiz, moderiert von Kaplan Johannes Kienemund, schloss den Ehrenamtlichenempfang ab.