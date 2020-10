Ehrennadel in Silber für 20 Jahre als Prüfer

Thomas Fahlbusch, Ausbildungsleiter bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt, hätte sich diesen wichtigen Tag eigentlich anders vorgestellt: In großem Rahmen in Erfurt mit Ehrenamtlern aus allen Regionen des Kammerbezirks. „Aber die aktuelle Situation lässt es offensichtlich nicht zu.“ Darum habe sich die IHK dazu entschieden, sechs Auszeichnungsrunden in kleinstem Rahmen in Angriff zu nehmen.

Am Mittwochvormittag waren drei Eichsfelder ins IHK-Büro Heiligenstadt gekommen, herzlich empfangen von Gastgeber Jörg Penzel, Leiter des Regionalen Service Centers Heiligenstadt, Thomas Fahlbusch und Elmar Dräger.

Letzterer nannte es eine Ehre, die Auszeichnungen mit der Ehrennadel in Silber verleihen zu dürfen. „Ich mache so etwas gern“, sagte der Heiligenstädter, der nicht nur der Vizepräsident der IHK Erfurt, sondern auch Präsident der Thüringer Ingenieurskammer ist. Auch ehrenamtlich. „Ehrenamt heißt nicht nehmen, sondern geben. Und dazu gehört immer wieder aufs Neue die Motivation.“ Drei Abstufungen der Nadel gibt es: die bronzene für 10 Jahre, die silberne für 20 Jahre und die goldene dann für 30 Jahre Ehrenamt in der IHK.

Diese Motivation besitzen Gabriele Wand, Marko Sonntag und Bernd Stadermann seit bereits 20 Jahren. Seit 1999 arbeiten sie alle ehrenamtlich im Prüfungsausschuss der Kammer, nehmen in ganz Thüringen und sogar weit darüber hinaus Prüfungen ab.

„Ihr Job ist es, zu bewerten, ob der Übergang vom Auszubildenden zum Facharbeiter oder vom Facharbeiter zu Meister, Fachwirt oder ähnlichen Abschlüssen der höheren Berufsbildung erfolgreich war.“ Sie bewerten schriftliche und praktische Prüfungsarbeiten, beurteilen mündliche Prüfungen und schätzen auch Prüfungsstücke ein. Marko Sonntag zum Beispiel, nehme pro Jahr bis zu 15 Termine wahr. „Mehr als einmal im Monat ist er dafür unterwegs, lässt dafür seine hauptberufliche Tätigkeit ruhen“, würdigte Elmar Dräger. „Und sie sind damit vor allem für junge Leute da.“

Zwei Jahrzehnte im Ehrenamt für junge Leute

Auch Bernd Stadermann und Gabriele Wand sind mindestens einmal im Quartal thüringenweit, Stadermann sogar im Erzgebirge unterwegs für ihr Ehrenamt. Dafür gebühre Anerkennung und Würdigung. „Sie binden sich salopp gesagt viel Zeit ans Bein.“

Insgesamt seien es im Kammerbezirk 1800 Fachexperten, die als ehrenamtliche Prüferinnen und Prüfer in 251 Ausschüssen der IHK Erfurt arbeiten.

„Dabei werden rund 55.000 ehrenamtliche Stunden geleistet – dies entspricht immerhin rund einer Million Euro an finanziellem Gegenwert.“ Ohne die hauptamtlichen Mitarbeiter, so Dräger, sei das Ehrenamt nichts. „Aber“, so hob er den Finger, „ist auch das Hauptamt ohne das Ehrenamt nichts.“ Gabriele Wand kümmert sich um Büroberufe, Marko Sonntag ist im Bereich der Bilanzbuchhalter unterwegs und Bernd Stadermann in der holzverarbeitenden Industrie.

Um so viel Abstand wie möglich zu wahren und so wenig Kontakt wie möglich zu haben, waren die Ehrenurkunden mit den Nadeln an einem Tisch bereitgelegt und vorher desinfiziert worden.

Die drei Ausgezeichneten konnten unter Applaus ihre Urkunde und Nadel an sich nehmen und dann vor die Tür ins Freie treten für ein Erinnerungsfoto.