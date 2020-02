Ehrlicher und handgemachter Rock in Heuthen

Schon seit über 35 Jahren ist die Band „Joys“ Garant für ehrlichen, handgemachten Rock. In den 1980er-Jahren ist sie groß geworden. Vieles aus dieser Zeit werden die Musiker auch am Samstag, 15. Februar, ab 21 Uhr im „Schwarzen Peter“ zu Gehör bringen. Wie in den guten, alten Dorfsaal-Zeiten, als sie die drei Thüringer Bezirke von Gera bis Eisenach und Sonneberg bis Leinefelde durchstreiften. Die Mannen von „Joys“ haben nur noch selten die Möglichkeit, gemeinsam auf einer Bühne zu stehen, sind die Musiker doch gefragte Kollegen bei vielen angesagten Bands. Frontmann Wolfgang Sack kennen die Heuthener von der Latin-Rockband „Havana Moon“. Zudem ist er mit seinem Bruder Andy mit „Sack & Pack“ unterwegs. Andy hatte in Heuthen schon sein Gastspiel als Gitarrist bei Klaus Hektik, als der Gitarrist Peter Brandt verhindert war. Bide Saitengötter zusammen auf einer Bühne: Das ist ein Fest für die Fans.