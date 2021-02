Eichsfeder Spenden helfen in Rumänien

Um Spenden für Rumänien baten die Kolpingsfamilien in ganz Thüringen im November vergangenen Jahres, da es aufgrund der Coronapandemie nicht wie in den Vorjahren möglich war, einen Hilfstransport zu organisieren. Und die Bitte wurde gehört. „Erfreulicherweise gingen zahlreiche Spenden auf das Konto des Kolpingwerk Erfurt e.V. ein. So konnte bereits vor Weihnachten ein Betrag von 5000 Euro an die Partner vom Regionalverband Banat überwiesen werden“, berichtet die Diözesansekretärin Annette Müller.

Bedürftige erhalten Nahrung und Hygieneartikel

Die rumänischen Kolpinggeschwister verwendeten das Geld vor allem, um Kinder, arme Familien und ältere Menschen, denen es am Nötigsten fehlt, zu unterstützen. Ein Bericht über die verschiedenen Hilfsaktionen und zahlreiche Fotos erreichten das Kolpingbüro nun vor einigen Tagen. Die Mitglieder der rumänischen Kolpingfamilien kauften Lebensmittel sowie dringend benötigte Hygieneartikel und verteilten diese in Suppenküchen oder gingen direkt zu den Menschen nach Hause, so Annette Müller. Auch Behinderteneinrichtungen, Altenheime und Krankenhäuser seien so bedacht worden.

Einige Kolpingfamilien packten zudem selbst Weihnachtspakete und verteilten sie an Bedürftige. So konnte mit den Spenden aus Thüringen in zwölf verschiedenen Orten im Kreis Timisoara zahlreichen bedürftigen Menschen geholfen und ihnen eine große Freude gemacht werden.

Im Dankschreiben aus Rumänien heißt es laut Annette Müller: „Sehr dankbar sind wir dem Diözesanverband Kolping Erfurt für die wunderbare finanzielle Unterstützung. Diese Spenden machen Mut und viele Ideen umsetzbar.“ Bei allen, die die Aktion unterstützten und ein Zeichen der Solidarität setzten, bedanken sich die Kolpingmitglieder auf diesem Weg herzlich.

Weitere Informationen unter www.kolping-dv-erfurt.de. red