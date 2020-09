Eichsfeld: Viele Gespräche, Verwarnungen und Bußgelder

„Dutzende persönliche Gespräche, leider eine Vielzahl von Verwarnungen und einige Bußgeldverfahren sind die Bilanz der Kontrollen der Polizeibeamten im Rahmen der Schulwegsicherung in den ersten 15 Schultagen“, zieht der Eichsfelder Polizeichef Dietmar Kaiser Bilanz. Fast 300 Stunden seien die Polizisten in diesen Tagen nur dafür unterwegs gewesen.

„Mehrfach waren die Messgeräte der Nordhäuser Kollegen in den Schulbereichen im Einsatz.“ Fünf dieser Anzeigen und viele Gespräche betrafen laut Dietmar Kaiser das falsche Verhalten von Verkehrsteilnehmer an Haltestellen.

„Viel schlimmer aber ist der schwere Unfall in Lutter am 16. September. Die Unfallsachbearbeitung ist noch nicht abgeschlossen, wirft aber bereits jetzt einige Fragen auf“, berichtet Kaiser. Er appelliert eindringlich an die Einhaltung der Verkehrsregeln. „Schulbusse schalten an den Haltestellen die Warnblinkanlage ein. Im Grunde ist damit ein Vorbeifahren an dem haltenden Bus nahezu ausgeschlossen.“

Nur wenige Bereiche im Landkreis und die Verkehrsdichte an diesen Stellen würden es überhaupt zulassen, dass der Pkw-Fahrer gefahrenfrei am Bus vorbeifährt. „Bei eingeschalteter Warnblinkanlage an einem Bus ist beim Vorbeifahren und im Gegenverkehr mit Schrittgeschwindigkeit und ausreichendem Abstand zum Bus zu fahren“, betont der Verkehrschef der Eichsfelder Polizeiinspektion, Polizeihauptkommissar Sebastian Schneider.

Auch an anderen Stellen Probleme

„Bei solch einem korrekten Verhalten hat der PI-Leiter selbst kürzlich ein ziemlich wildes Hupkonzert geerntet – und das Fenster zugemacht sowie mit dem Wissen des richtigen Verhaltens das Hupen ignoriert.“

Nicht nur in Lutter lief so einiges schief. Problematisch sei die Situation derzeit auch andernorts, konkret wegen der Baustelle in Großbodungen, die noch bis zu den Herbstferien Probleme verursachen werden. „Zum einen ist die Überlegung durchaus sinnvoll, ob es derzeit die Fahrt mit dem Auto sein muss oder der Bus jetzt erst mal die bessere Variante wäre“, sagt Kaiser.

„Daneben besteht für Eltern, die ihre Kinder bringen (müssen), die Möglichkeit aus Richtung Bodestraße in die Schulstraße zu fahren. Dort könnten sie problemlos die Schüler aussteigen lassen und dann in der Straße wenden und wegfahren.“

Dort werde die Polizei immer mal wieder bis zu den Herbstferien kontrollieren. Aber man könne auch künftig nicht überall gleichzeitig sein. Das weitaus meiste Konfliktpotenzial lasse sich mit Vorausdenken und Einhaltung der Grundregeln des Straßenverkehrs vermeiden.

„Sind wir aber nicht eigentlich im katholischen Eichsfeld? Liebe Deinen Nächsten wie Dich selbst? Vielleicht fangen wir gerade jetzt einmal damit an. Gern nehme ich weitere Hinweise, Wünsche aber lieber noch den Entschluss ,Mach’ ich jetzt’ entgegen“, sagt Kaiser.