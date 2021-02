Eichsfelder CDU stellt sich hinter Wechselmodell an den Schulen

Eichsfeld. Die Eichsfelder CDU will vordergründig mehr Planbarkeit für die Menschen. Das Präsidium demonstriert Rückenhalt für das Wechselmodell an Schulen.

Das Präsidium der CDU Eichsfeld sieht dringenden Handlungsbedarf bei der Organisation des Schulbetriebs und Impfmanagements. Es trat per Videostream zusammen und habe sich unter anderem mit diesem Thema befasst.

„Als CDU haben wir eine verantwortungsbewusste, stufenweise Öffnung der Schulen und Kindergärten gefordert“, sagt der Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Thadäus König in einer Pressemitteilung. „Wie diese Öffnung nun aber von der rot-rot-grünen Landesregierung umgesetzt wurde, ist chaotisch und planlos.“ Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Einrichtungen zunächst ohne die Berücksichtigung von Inzidenzwerten geöffnet werden sollten, dann aber am späten Freitagnachmittag per Erlass durch das Sozialministerium Inzidenzwerte von weniger als 200 beziehungsweise 150 zur Bedingung gemacht wurden.

„Mit dieser Kehrtwende war zum Wochenende von einem Moment auf den anderen nicht mehr klar, ob es zur Öffnung kommt oder nicht. Einen solch weitreichenden Erlass an einem Freitagnachmittag zu versenden, wenn am Montag der Betrieb in den Grundschulen und Kindergärten wieder starten soll, ist ein Unding und hat bei Eltern, Kindern, Lehrern und Erziehern zu einer massiven Verunsicherung geführt, die weiter anhält“, so König

Die Festlegung, dass bei einem Inzidenzwert von 150 nun die Landkreise die Einrichtungen schließen sollen, sei nichts weiter, als den „Schwarzen Peter“ den Entscheidern vor Ort zuzuschieben. „Jeden Tag erst nach Bekanntgabe der aktuellen Inzidenzwerte des RKI Gewissheit zu haben, ob die Schule am nächsten Tag geöffnet bleibt oder schließen muss, ist ein inakzeptabler Zustand. Das zehrt an den Nerven aller Beteiligten. Die Menschen erwarten zu Recht Klarheit, nachvollziehbare Regeln und Planbarkeit“, sagt König. Als „unverantwortlich vom Bildungsministerium“ hätten die Mitglieder des Präsidiums den Umstand bezeichnet, dass dem Landkreis Eichsfeld das Wechselmodell untersagt wurde. Den nun erfolgten Vorstoß des Landkreises, dieses auch ohne Zustimmung des Bildungsministeriums ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 150 anzuordnen, unterstütze man ausdrücklich.