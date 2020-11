So, wie es momentan aussieht, wird es wohl keine Weihnachtsmärkte in diesem Jahr geben. Auch der auf dem Erfurter Domplatz wurde bereits am 25. Oktober abgesagt. Was es aber geben wird – das ist ein großer Baum auf dem Domplatz. Und der kommt, wie im vergangenen Jahr auch, aus dem Eichsfeld.

Nach Martinfeld ist es nun das Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik (iba), das ihn spendet. Es handelt sich dabei um eine rund 25 Meter hohe und über 40 Jahre alte Fichte, die kurz vor der Brücke zum Haus G/H mit Bibliothek und Hörsaal steht. Am Dienstagmorgen rückte die Firma Tannen Wulf aus Sömmerda an und dem Baum zu Leibe.

„Man sieht schon die ersten Trockenheitserscheinungen und wir haben Bedenken, dass er bei einem Sturm auf das Haus fällt“, sagte Roland Schade vom iba. „Der Baum hätte in den kommenden zwei Jahren sowieso gefällt werden müssen. Das Umweltamt hat zugestimmt und so machen wir eben aus der Not eine Tugend.“ Die Firma sei bereits vor einigen Jahren auf das Institut zugekommen und hatte sich für die Fichte interessiert. Damals verneinte man von Seiten der Heiligenstädter. Die Visitenkarte der Firma blieb aber vor Ort und wurde in diesem Jahr wieder hervorgekramt.

Firma rückt mit schwerem Gerät an

Die Firma hatte schweres Gerät mitgebracht. Tieflader und Schwerlastkran wurden neben dem Baum in Position gebracht. Mirek Figura von der Firma Tannen Wulf machte sich daran, den Baum zu erklimmen, um die Kranschlinge, die er beim Aufstieg wie einen Schal um den Hals trug, um den Stamm zu legen. In gut zehn Metern Höhe konnte man ihn in grüner Hose und dunkelblauer Jacke kaum noch erkennen. Dann war die Schlinge in Position. Die am Kran befestigte Kette wurde durch die Äste gefädelt und mit der Schlinge verbunden. Der Kranführer zog an, am Baum ruckte es einmal und Mirek Figura hatte bald wieder festen Boden unter den Füßen.

Nun kam die Kettensäge ins Spiel. Zwei kräftige Züge und sie knatterte los. Dem ersten Schnitt senkrecht am Stamm entlang folgte ein zweiter waagerechter, sodass ein Keil aus dem Stamm herausgelöst werden konnte. Dann ging es waagerecht weiter, bis die Säge den Stamm komplett durchtrennt hatte und der nur noch vom Kran gehalten wurde. In nur drei Minuten war gefällt, was 40 Jahre zum Wachsen gebraucht hatte.

Baum muss auf Fahrbahnbreite gebracht werden

Im großen Bogen schwebte die Fichte im Anschluss in Richtung Tieflader, wurde dort in Empfang genommen und wiederum am Stamm gesichert, sodass der Kran sie dann auf die Ladefläche betten konnte. Dann galt es, Vorsicht walten zu lassen, denn die Äste durften nicht brechen. Viele Hände halfen bei der Arbeit. Auch Holzstützen kamen unter den Stamm. Nun musste der Baum noch auf Fahrbahnbreite gebracht werden. Mit schneeweißen Seilen, die zuvor in gut vier Meter lange Stücke geschnitten worden waren, wurden die Äste in Richtung Stamm gebunden. Ein schlauchartiges Gebilde entstand.

Nach gut sechs Stunden war die Fichte aus Heiligenstadt abfahrbereit für ihre Reise in die Landeshauptstadt. Gegen 21 Uhr ging es auf die Straße. Zurück blieben viele trockene Nadeln und einige Zapfen. In Erfurt wird sie den Domplatz weihnachtlich schmücken. Dort wird auch der Märchenwald aufgebaut, die Verkaufshütten bleiben dieses Jahr aber im Lager zurück.