Eichsfelder helfen bei Evakuierung nach Bombenfund in Nordhausen

Nordhausen/Eichsfeld Der Eichsfelder Sanitäts- und Betreuungszug ist mit 39 Kräften in Nordhausen im Einsatz. 227 Kilo schweren Blindgänger bei Bauarbeiten am Nordhäuser Theater entdeckt.

Mit 39 Kräften war der Sanitäts- und Betreuungszug aus dem Eichsfeld, der größtenteils aus den Bereitschaften des DRK-Kreisverbandes besetzt wird, ist am Mittwoch in Nordhausen im Einsatz, wo am Nachmittag ein Blindgänger, eine 227 Kilo schwere britische Fliegerbombe, bei Bauarbeiten am Theater gefunden wurde. Aufgrund des problematischen Langzeitzünders, so Nordhausens Pressesprecher Lutz Fischer, musste die Evakuierung von 12.000 bis 15.000 Einwohnern unverzüglich und weiträumig erfolgen.