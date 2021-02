Eichsfelder Kurs für Erste Hilfe am Kind

Ein Online-Seminar Erste Hilfe am Säugling, Kleinkind und Kind bietet die DLRG Leinefelde-Worbis am 16. März, 18 bis 21.15 Uhr. Die Teilnahme kostet 17,50 Euro beziehungsweise 30 Euro für Paare oder ein Großeltern und Elternteil. Anmeldungen an info@leinefelde-worbis.dlrg.de. „Dieser Kurs ist nicht gleichzusetzen mit der Präsenzveranstaltung‚Erste Hilfe für Bildungs- und Betreuungseinrichtungen für Kinder‘, so die DLRG.