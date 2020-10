Eichsfelder Linke erheben schwere Vorwürfe gegen Landratsamt

Der politische Druck auf das Rechts- und Ordnungsamt des Landkreises verschärft sich. Nachdem Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) die mangelnden Kontrollen bei der Hygiene-Demo am Montag auf dem Marktplatz durch die Mitarbeiter des Amtes kritisiert hatte, reagierten am Donnerstag auch die Eichsfelder Linken. Mathias Vonderlind, Kreisvorsitzender der Partei und Mitglied im Kreistag, sowie Petra Welitschkin, ebenfalls Mitglied des Kreistages sowie des Heiligenstädter Stadtrates, formulieren schwere Vorwürfe in einem gemeinsamen Schreiben an Landrat Werner Henning (CDU).

„Wir erheben eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen das Rechts –und Ordnungsamt des Landkreises Eichsfeld“, heißt es in dem Brief der beiden Linken, welcher der Lokalredaktion vorliegt. Die Kommunalpolitiker gehen davon aus, dass eine Anmeldung der Veranstaltung sowie die Einreichung eines Infektionsschutzkonzeptes durch den Veranstalter für die Hygiene-Demo erfolgt sind und diese daraufhin genehmigt wurde. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog Linke werfen der Kreisverwaltung ungleiche Behandlung vor Jedoch sagen sie auch: „Die Teilnehmerzahl überstieg augenscheinlich bei Weitem die maximal zulässige Zahl von 50.“ Ob Anwesenheitslisten ausgefüllt wurden, sei ihnen nicht bekannt. Ebenso schildern Vonderlind und Welitschkin in der Begründung ihrer Beschwerde, dass der Zugang zur Veranstaltung uneingeschränkt von allen Seiten möglich war. „Die Teilnehmer der Veranstaltung hielten sich aus unserer Sicht größtenteils nicht an die gebotenen Abstandsregeln von 1,50 Meter, trugen zum Teil keinen Mundschutz, hatten vielfach Körperkontakt. Wir gehen davon aus, dass mit diesem Verhalten die Auflagen – zumindest des Infektionsschutzkonzeptes – permanent missachtet wurden“, meinen Welitschkin und Vonderlind. Die Ordnungskräfte – Polizei und Vertreter der Kreisverwaltung – haben nach Angabe den Linken untätig am Rand der Hygiene-Demo gestanden und „sind nicht gegen die Verletzung und Missachtung der Auflagen eingeschritten“. „Auf unseren Hinweis auf die Situation, die wir an an Herrn Schneider (CDU), den stellvertretenden Landrat des Landkreises Eichsfeld, richteten, bekamen wir zur Antwort, dass man kein Öl ins Feuer gießen wolle“, heißt es weiter. Außerdem beziehen sich die Politiker in dem Schreiben auch auf Veranstaltungen ihrer Partei unter Corona-Bedingungen: „Wir hatten ebenfalls Auflagen nach dem Versammlungsrecht sowie Infektionsschutzkonzepte. Diese hielten wir streng ein, ließen Anwesenheitslisten ausfüllen, unter Verwendung von Einwegstiften, zogen Absperrband, stellten Tische auf und setzten Ordner ein, um die Zugänge zu kontrollieren. Als die Maximalzahl von 50 Personen überschritten war, gewährten wir weiteren Personen keinen Zutritt. Zudem achteten Ordner auf die Einhaltung der Abstände zwischen den Teilnehmern. Auch bei unseren Veranstaltungen waren Vertreter des Rechts- und Ordnungsamtes vor Ort und beobachteten die Einhaltung der Auflagen. Aus unserer Sicht ist die Verwaltung, soweit deren Vertreter am 26. Oktober überhaupt vor Ort waren, nicht ihrer Verantwortung gerecht geworden. Deren Handlungsweise grenzt aus unserer Sicht an selektive Rechtsanwendung: Auf der einen Seite wurde die Einhaltung der Auflagen der Veranstaltungen des einen Anmelders sehr aufmerksam beobachtet, es gab allerdings keinen Anlass zur Beanstandung, weil die Auflagen streng eingehalten wurden. Auf der anderen Seite wurde die Missachtung der Auflagen zugelassen ohne einzuschreiten, was mit grober Fahrlässigkeit gleichzusetzen ist, da die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger unter den Bedingungen der Corona-Pandemie leichtfertig auf Spiel gesetzt wurde. Das Motiv, kein Öl ins Feuer gießen zu wollen, kann kein Rechtfertigungsgrund für die Tolerierung von Missachtung rechtlicher Auflagen sein.“ Die Linken erwarten nun vom Eichsfelder Landrat Werner Henning (CDU), dass er im Rahmen seiner Verpflichtungen als Dienstherr den Fall mit der gebotenen Sorgfalt aufklärt, ebenso Konsequenzen in Bezug auf das Verhalten der Behördenmitarbeiter.