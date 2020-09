Eichsfelder Orgelherbst auf dem Hülfensberg

Heiligenstadt/Hülfensberg. In Corona-Zeiten Konzertübertragung per Live-Stream.

Am letzten Septembersonntag endet der Eichsfelder Orgelherbst 2020. Alles war und ist anders als in den Jahren zuvor. Was machen wir? Müssen wir das gesamte Programm, das heißt ein Konzert pro Sonntag im September, wegen der Covid-19-Pandemie absagen? Soll wirklich all das ausfallen, worauf sich viele Menschen schon lange gefreut haben? Bange Fragen der Vereinsmitglieder und des Vorstandes des in Heiligenstadt ansässigen Vereins der Freunde der Kirchenmusik im Eichsfeld.