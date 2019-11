Eichsfelder Sportler des Jahres geehrt

Diese Stunden gehörten ihnen: Bei der vom Kreissportbund (KSB) Eichsfeld ausgerichteten „Nacht des Sports“ feierte der Veranstalter mit fast 500 Gästen in der Leinefelder Obereichsfeldhalle nicht nur sein eigenes 25-jähriges Jubiläum, sondern auch die Sportlerinnen, Sportler, Seniorensportler, Sportorganisatoren , Trainer sowie die Mannschaft des Jahres. Der festlich geschmückte Veranstaltungsort war ein würdiger Rahmen.

Eichsfelder Sportlerinnen des Jahres 2019: Jasmin Nachtwey (Lauf- und Ausdauersportclub Eichsfeld/Leichtathletik), Claudia Döring (SG Dingelstädt/Sportschießen) und Helen Schwenderling (KSV Budokan Heiligenstadt/Judo) (v.l.).

„Was für ein Bild“, stellte Landrat Werner Henning (CDU) zu Beginn seines Grußwortes angetan fest. Olaf Eberhardt, Vorsitzender des KSB Eichsfeld, hatte zur Eröffnung auf dieses „ganz bestimmte Datum“, 30 Jahre nach dem Mauerfall, hingewiesen. „Das war eine Herausforderung auch für den Sport“, betonte Eberhardt. Aber klar sei auch: „Sport wird immer getrieben.“ Das gilt vor allem für das Eichsfeld.

Über 23.000 Mitglieder im hiesigen KSB bedeuten laut Moderator Lothar Kruse, stellvertretender Vorsitzender des KSB, einen Rekordwert. In 198 Vereinen werden mehr als 50 Sportarten angeboten. 23 Prozent der Eichsfelder Bevölkerung sind Mitglieder in einem Sportverein. Im Vergleich zum Jahr 1994 sei das eine „beachtliche Steigerung“, unterstrich der Ehrenvorsitzende Dieter Althaus in seiner Laudatio. Von der damals geschaffenen guten Infrastruktur würden die Vereine noch heute profitieren. „Die erste Dreifelderhalle ist in Heiligenstadt gebaut worden“, wusste Althaus zu berichten: „Im Eichsfeld herrschen gute Bedingungen, die wir bis heute nutzen können.“

Besonders gut war das in den zurückliegenden Monaten denjenigen Athleten gelungen, die im feierlichen Rahmen ausgezeichnet wurden. Sportler des Jahres wurde Markus Gebhardt vom Schützenverein Silberhausen. Der Sportschütze konnte sich bei der diesjährigen WM sowohl im Einzelwettbewerb als auch mit der Mannschaft Silber sichern. Im Einzel betrug die Schießdistanz 500 Yard. „So weit können einige nicht laufen“, witzelte Kruse. Bei den Sportlerinnen des Jahres konnte sich ein Trio beglückwünschen lassen. Judoka Helen Schwenderling (KSV Budokan Heiligenstadt) sicherte sich bei der Altersklassen-Europameisterschaft Ü 30 den Titel und Rang zwei bei der WM in Marokko. Neben der erfolgreichen Kampfsportlerin wurden auch Leichtathletin Jasmin Nachtwey (Lauf- und Ausdauersportclub Eichsfeld) sowie Sportschützin Claudia Döring (SG Dingelstädt) prämiert. Ebenfalls großen Applaus erhielten die Seniorensportler des Jahres: Leichtathlet Friedbert Fütterer (SV Gernrode), Nikolai Petiko vom Schachverein Breitenworbis sowie Sportschütze Harald Rüdiger (Schützenverein Silberhausen).

Seniorensportler des Jahres 2019: Friedbert Fütterer (SV Gernrode/Leichtathletik) und Nikolai Petiko (Schachverein Breitenworbis) (v.l.). Es fehlt Harald Rüdiger (Schützenverein Silberhausen(Sportschießen)

Bei den Trainern/Übungsleitern des Jahres durfte KSB-Vereinsberater und -Geschäftsführer Mario Lamczyk die Bühne erklimmen – jedoch nicht, um auszuzeichnen, sondern um als Coach der Fußball-A-Junioren des SC Heiligenstadt, die sich für die Deutsche Futsal-Meisterschaft qualifiziert hatten, selber geehrt zu werden. Neben Mario Lamczyk erhielten auch Egbert Husstedt (Leichtathletik/SV Kraftverkehr Heiligenstadt) und Daniel Meitzner (Schwimmen/1. Eichsfelder Sportclub) Applaus, warme Worte und Präsente. Thomas Lust (Schießen/SG Dingelstädt) wurde als Kampfrichter des Jahres 2019 benannt.

In der Rubrik „Sportorganisator des Jahres“ gingen die Auszeichnungen an Julia Frieden-sohn und Katrin Hunold (Karateverein Ken Budo Heiligenstadt), das Organisationsteam der Deutschen Leichtathletik-Seniorenmeisterschaften des SC Leinefelde, namentlich Andrea und Jürgen Bänder, Andrea Grimm, Ute Kretschmer und Sebastian Bartusch, sowie an Edgar Krauß (Volleyball/SV RW Berlingerode), der allen Anwesenden über das Mikrofon versicherte, dass seine Sportart „die tollste der Welt“ sei.

Einheitlich in weiße Hemden gekleidet betraten die Spieler der Mannschaft des Jahres die Bühne. „Das ist das weiße Ballett, der Traum aller Schwiegermütter“, bemerkte Moderator Kruse schmunzelnd, als die Fußballer des SV Grün-Weiß Deuna ihren großen Moment hatten. Auf dem Platz sorgen die Jungs von Trainer Michael Wedekind regelmäßig für Furore, wie drei Aufsteige in den vergangenen vier Jahren belegen. Aktuell führt der Kreisoberliga-Aufsteiger die Tabelle schon wieder an. „Falls wir Meister werden, dann würden wir die Herausforderung Landesklasse annehmen“, verriet Wedekind. Am Mittwoch, 20. November, werden die besten Eichsfelder Nachwuchssportler in der Kreissparkasse in Heiligenstadt gekürt.