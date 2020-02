Eichsfelder Städte ärgern sich über ständig neue Graffiti

Thomas Spielmann, Heiligenstadts Bürgermeister, ist sauer. „Wir haben gerade erst Graffiti vom ,Blauen Wunder’ entfernt“, sagt er. Es hielt nicht lange. An den Pfeilern der Brücke über die Bahngleise am Bahnhof kleben rote Schmierereien. „Meist lassen sie sich recht leicht wieder entfernen. Glücklicherweise haben wir einen Graffitischutz auf der Brücke“, sagt Spielmann. Ärgerlich sei es trotzdem, wenn ständig der Bauhof los müsse, der Besseres zu tun habe. „Politische Botschaften entfernen wir sofort. Wenn nötig mit Hilfe einer Spezialfirma.“ Zum Beispiel, wenn Sandstein verschandelt werde. „Wir haben sogar schon überlegt, ob die Stadt selbst so eine spezielle Maschine anschafft“, sagt der Bürgermeister. Die koste aber mehr als 20.000 Euro. „So hoch sind die Reinigungskosten bislang nicht.“ Eine weitere Idee sei, grafische Muster aufs Blaue Wunder aufzubringen. „Das hält vielleicht ab, oder die Graffiti fallen nicht so auf.“

Auch in Leinefelde-Worbis komme es in gewissen Abständen zu Schmierereien, bestätigt der dortige Ordnungsamtsleiter Günther Fiedler. „Seit einigen Monaten ist das aber rückläufig.“ Besonders beliebte Stellen seien der Zentrale Platz mit der Obereichsfeldhalle, der Tunnel in der Breitenhölzer Straße und Begrenzungselemente in den verkehrsberuhigten Bereichen in der Südstadt. „Wenn Verursacher bekannt sind, werden die Kosten für die Beseitigung in Rechnung gestellt. Es kommt auch vor, dass sich Verursacher bei der Stadt melden und die ,Kunstwerke’ selbst beseitigen wollen“, so Fiedler. Erst am Dienstag sei so ein Reumütiger bei ihm gewesen. Pro Jahr, so schätzt er, belaufen sich die Reinigungskosten für die Stadt auf bis zu 6000 Euro.

In Dingelstädt wiederum kann Ordnungsamtsleiter Ansgar Nolte keine „Hotspots“ für Graffiti-Sprayer benennen. „Schmierereien gibt es aber vereinzelt.“ Zum Beispiel an Brücken, an Privathäusern und an der Rückseite des Medizinischen Versorgungszentrums. „Mich ärgern vielmehr diese ganzen kleinen Aufkleber, auch wenn ich die Botschaften manchmal gut finde.“ Denn deren Entfernung kostet den Bauhof, der für den öffentlichen Raum zuständig ist, viel Zeit und Nerven. Einig aber ist man sich in allen drei Eichsfeldstädten, dass es jedes Mal, wenn man Graffiti entdeckt, eine Anzeige gegen Unbekannt gibt. Immerhin ist es Sachbeschädigung.