Eichsfelder Wanderroute erneut ausgezeichnet

Andreas Jakobi von der VG Westerwald/Obereichsfeld, Wegepate Frank Ibold, Uwe Müller von der Naturparkverwaltung und Markus Rippel, VG-Chef Ershausen/Geismar, am Aussichtspunkt „Martinfelder Fenster“.

Martinfeld. TOP-Wanderweg Westerwald vom Deutschen Wanderverband zertifiziert. Übergabe auf Messe in Düsseldorf.

Das Zertifikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ für den TOP-Wanderweg Westerwald konnten Markus Rippel, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Ershausen/Geismar, und Uwe Müller von der Naturparkverwaltung auf der Messe „TourNatur“ in Düsseldorf in Empfang nehmen. „Bereits 2017 erhielt der Weg, als erster Rundweg im Naturpark, die begehrte Auszeichnung. Nach drei Jahren musste das Zertifikat erneut erworben werden“, erklärte Uwe Müller. „Wir sind sehr glücklich, es erneut ins Eichsfeld geholt zu haben. Damit hat der TOP-Wanderweg seine hohe Qualität unter Beweis gestellt“, freut sich Markus Rippel.

„Aufgrund des hohen Waldanteils trägt der Wanderweg zu Recht das Prädikat Naturvergnügen, hiervon darf man sich gern bei einer Wanderung selbst überzeugen“, wirbt Uwe Müller. Auf der rund 18 Kilometer langen Rundstrecke könne man den nördlichen Teil des Westerwaldes und dessen abwechslungsreiche Natur- und Kulturlandschaft kennenlernen. „Durch eine Abkürzung kann ebenso eine kleine Runde von 5,5 Kilometern gewandert werden.“

Die Route verbindet Martinfeld, Wachstedt und Küllstedt. In Martinfeld bestehen Möglichkeiten zur Einkehr. Die Aussichtspunkte Martinfelder Fenster und Ershäuser Fenster bieten Fernsichten. Einen Ort der Besinnung finde man im Klüschen Hagis, einen der bekanntesten Wallfahrtsorte der Region. „Mit einem weißen T auf grünem Grund ist der Qualitätsweg durchgehend markiert und mehrere Informationstafeln geben Auskunft über den Wegeverlauf“, erklärt Müller. Zuwegungen aus den umliegenden Orten sind mit einem gelben T gekennzeichnet. Wegepate ist Frank Ibold vom Landhaus am Westerwald in Martinfeld.

Als „Qualitätswege Wanderbares Deutschland“ werden vom Deutschen Wanderverband ausschließlich Wege zertifiziert, die einer Reihe von Kriterien entsprechen, welche aus den Bedürfnissen von Wanderern abgeleitet wurden.