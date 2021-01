Eichsfelder Wintersportler verhalten sich vorbildlich

Eichsfeld. Nachdem es am vergangenen Wochenende vor allem das Ordnungsamt Leinefelde-Worbis geärgert hatte, dass beliebte Stellen im Stadtgebiet vermehrt von Wintersportlern und rodelnden Familien genutzt wurden - und sich dabei zum Teil nicht an die Abstandsregeln gehalten wurde - hatte sich die Situation an diesem Wochenende scheinbar beruhigt.

Die Eichsfelder Polizei reagierte aber auf die Umstände und führte deshalb am Samstag und Sonntag vermehrt Kontrollen durch. Während sie bei Kaltohmfeld und am Sonnenstein eher auf Skifahrer traf, waren es am Scharfenstein wieder Rodler, aber auch Spaziergänger. Sie alle hielten sich aber an die Vorschriften, hielten ausreichenden Abstand. Auch die Anzahl der geparkten Autos im Bezug auf die der anwesenden Menschen ließ Rückschlüsse darauf zu, dass hier keine Regeln gebrochen wurden, also nicht mehrere Haushalte in einem Auto anreisten, heißt es von der Polizei.

Der Parkplatz unterhalb der Burg Scharfenstein war zwar beispielsweise am Sonntagnachmittag gut belegt, der Rodelhang nahe der Burg war aber nicht überfüllt. Viele nutzten das Winterwetter auch für einen Spaziergang durch den umliegenden Wald.