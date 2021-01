Eichsfelder wird in Unfall verwickelt

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen, die am Donnerstag gegen 09.20 Uhr in Hundelshausen den Höhenweg in Richtung Kasseler Straße unterwegs war, ist im Einmündungsbereich zur Kasseler Straße aus Unachtsamkeit und aufgrund der glatten Fahrbahn mit einem Kleintransporter zusammengestoßen, der von einem 51-Jährigen aus Rustenfelde (Landkreis Eichsfeld) gefahren wurde.

Der Mann war mit dem Kleintransporter auf der Kasseler Straße von Witzenhausen kommend in Richtung Trubenhausen unterwegs, als er mit dem Auto der 18-Jährigen kollidierte. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, erklärte die Polizei. Sie mussten später abgeschleppt werden. Bei dem Pkw entstand ein Schaden von 2000 Euro, der Kleintransporter wurde mit 1500 Euro Schaden in Mitleidenschaft gezogen.