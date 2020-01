Eichsfelder Wochenendtipps: Tina Turner und spaßige Wirtshausmusik

Heiligenstadt. Die Natur atmen hören und in wunderbare Landschaften eintauchen können Interessierte am Freitagabend ab 19.30 Uhr beim Kulturfreitag im Alten Rathaus. Thomas W. Mücke aus Berlin entführt mit einer Multivisionsshow nach Norwegen. Platzreservierungen unter Telefon 03606/677470.

Die Hits von Tina Turner

Heiligenstadt. „Break every rule“ heißt es Freitagabend ab 19.30 Uhr im Eichsfelder Kulturhaus, wenn mit der Show „Tina – The Rock Legend“ die größten Hits der legendären Rocksängerin Tina Turner erklingen. Das Programm reicht von „Nutbush city limits“ über „Let’s stay together“, „What’s love got to do with it“, „Break every rule“, „Typical male“, „Foreign affair“ und „Simply the best“ bis zum James-Bond-Titelsong „Golden eye“. Die Veranstalter sprechen von einer umwerfenden Wucht und leidenschaftlicher Bühnenpräsenz durch das hochkarätig besetzte Ensemble aus erstklassigen Sängern, Musikern und Tänzern.

Wirtshausmusik

Kreuzebra. Die Welttournee der Kinkerlitzchen durchs Eichsfeld geht Freitagabend um 20 Uhr in Kreuzebra weiter. Die Spaßband gastiert in der Gaststätte „Zur Eiche“. Dort gibt es auch die Tickets an der Abendkasse.

Obstbäume richtig schneiden

Dietzenrode. Um die hohe Schule des Obstbaumschnitts geht es am Samstag von 9 bis 13 Uhr auf dem Inselhof in Dietzenrode. „Wenn man das Werkzeug ansetzt, sollte man zumindest in Ansätzen wissen, was man tut“, heißt es vom Inselhof. Die nötige Praxis und fachliche Hintergründe vermittelt der halbtägige Schnittkurs. Gezeigt werden wichtige Handgriffe vom Aufbau der Jungbäume bis zur Verjüngung von Altbäumen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt – also auf warme Kleidung achten.

Bluesrock aus Argentinien

Heuthen. Aus Buones Aires zu Gast im Eichsfeld ist Samstagabend Vanesa Harbek samt Band. Das Trio zelebriert im Musikclub Schwarzer Peter Bluesrock der besonderen Güte, dominiert von Vanesas virtuos gespielter Gitarre und ihrem klaren, kraftvollen Gesang. Einlass ist ab 20 Uhr, Beginn 21 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es an der Abendkasse.

Ein Mythos wird lebendig

Teistungen. Das legendäre Atlantis taucht Samstagabend aus den Fluten der Geschichte in Teistungen wieder auf. „Das Inselreich voller Mythen und Sagen - gemeinsam wollen wir die Reise in die Tiefe wagen“, lautet das Motto der diesjährigen Session des Teistunger Carnevalvereins. Ab 20 Uhr wird in der Kongresshalle Teistungen abgetaucht. Tauchführer ist der Frauenelferrat. red