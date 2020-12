Eichsfelder Zentrum für Corona-Impfungen in Leinefelde

Vielerorts im Land werden derzeit Covid-19-Impfzentren vorbereitet. Auch im Eichsfeld ist man dabei, ein solches Zentrum einzurichten. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Entsprechende Räumlichkeiten hat die Kreisverwaltung der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen (KVT) im Gebäude der ehemaligen Berufsschule, Haus 2, in der Leinefelder Händelstraße 10 zur Verfügung gestellt. Denn dieser Standort erfüllt die wichtigsten Kriterien.

Leinefelde ist ein Mittelzentrum, das logistisch gut erreichbar ist. Das Gebäude, in dem sich bereits die Abstrichstelle befindet, bietet außerdem genügend Platz. Abstrichstelle und Impfzentrum werden jedoch von einander getrennt. Beide bekommen zum Beispiel separate Eingänge. Für die ehemalige Berufsschule spricht aber nicht nur die zentrale Lage, sondern unter anderem die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein anderer Vorteil sei, dass sich in der Nähe mehr als 200 Parkplätze befänden, heißt es aus dem Landratsamt. Weitere 17 Stellflächen sollen noch angelegt werden.

Impfstoff erfordertkomplizierte Kühlkette

Drinnen ist der Landkreis gerade dabei, die Räume, die sich auch für einen längerfristigen Gebrauch eignen müssen, bezugsfertig zu machen. Eine Ausschreibung für das Zentrum gab es nicht. Da man bereits Erfahrungen mit der Teststelle hatte, beschlossen Mediziner und Krisenstab aufgrund der Erfahrungen, dass die Händelstraße 10 geeignet ist und die Schutzimpfungen zur Eindämmung des Corona-Virus dort verabreicht werden sollen.

Ein Teil der ehemaligen Berufsschule in der Händelstraße 10 in Leinefelde soll Impfzentrum werden. Foto: Eckhard Jüngel

„Wir starten mit zwei Impfschichten zu je sechs Stunden pro Tag. Eine Erweiterung ist möglich. Wenn es gut läuft, können so zirka 150 Bürger pro Tag geimpft werden. Limitierend wird die Menge des Impfstoffes sein, die in der ersten Phase zur Verfügung steht. Daher werden zur Zeit durch das RKI, Ethikkommission und Leopoldina eindeutige Kriterien festgelegt, wer zuerst impfberechtigt ist“, sagt Michael Schulze, Kreisstellenvorsitzender der KTV und Mitglied des hiesigen Krisenstabes. Er ist der Mann, bei dem in Sachen Impfzentrum die Fäden zusammenlaufen. Das Land hatte die Kassenärztliche Vereinigung beauftragt, die Organisation zu übernehmen.

Michael Schulze wie der Krisenstab wissen, dass es jetzt zügig voran gehen muss. Der erste Impfstoff sei fertig, das Zulassungsverfahren laufe, sagt er und rechnet damit, dass nach dem Verfahrensende vielleicht noch einmal 14 Tage vergehen bis der Startschuss fallen kann. Der Arzt macht aber auch deutlich, dass der Stoff selbst eine komplizierte Kühlkette fordert. Für ganz Thüringen stünden vorerst 125.000 Impfdosen zur Verfügung, also könnten etwa 62.500 Personen geimpft werden.

Wer sich für den Schutz gegen das Corona-Virus entschieden hat, sich impfen lassen will und zu dem berechtigten Personenkreis gehört, muss selbst aktiv werden und sich registrieren. Möglich, sagt Michael Schulze, sei das im Internet oder telefonisch.

Für den eigentlichen Akt sollte man etwas Zeit einplanen. Ganz so schnell geht das Prozedere nicht. Mindestens 15 bis 20 Minuten wird der Aufenthalt im Impfzentrum dauern, denn es geht nicht nur um den eigentlichen Vorgang, sondern auch um die Aufklärung, Nachbeobachtung sowie den Eintrag in den Impfausweis. Ob auch Kinder die Schutzmaßnahme erhalten, steht laut Michael Schulze noch nicht fest. Dafür aber, dass Erwachsene zwei Mal geimpft werden müssen. Daher erhalte jeder Patient auch gleich zwei Termine, die sich in einem Abstand von zirka vier Wochen bewegen. Zuerst, so der Mediziner, werde in Leinefelde in der ehemaligen Berufsschule geimpft, später sollen das auch die niedergelassenen Ärzte in ihren Praxen tun können. Für Bewohner von Pflegeheimen oder Menschen, die zuhause gepflegt werden und nicht ins Impfzentrum kommen können, wird ein mobiles Impfteam bereit stehen.

Mediziner hofft aufhohe Impfbereitschaft

Der Landkreis hat rund 100.000 Einwohner. Ziel sei es, meint der Arzt, dass die Hälfte von ihnen geimpft werde. Dass die Eichsfelder anfangs vorsichtig sind, damit rechnet er. Doch im Laufe der Zeit, wenn sie merkten, dass es gut funktioniere und kaum Nebenwirkungen festgestellt würden, dürfte die Impfbereitschaft weiter steigen. Er selbst hat in seiner Praxis schon viele Anfragen. „Der einzige Weg, um aus der Misere zu kommen ist, dass sich der Großteil der Bürger bereiterklärt, sich impfen zu lassen“, sagt Michael Schulze. Er geht davon aus: „Wenn es jetzt schnell geht und ordentlich geimpft wird, können wir wohl ohne dritte Welle im Sommer wieder in den Urlaub fahren.“

Für die Impfung können sich Interessierte registrieren lassen, und zwar im Internet unter www.impfen-thueringen.de oder unter Telefon: 03643/4 95 04 90.