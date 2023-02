Eierlikörparty im Eichsfeld und weitere Tipps für das Wochenende

Eichsfeld. Der Karneval bestimmt derzeit den Terminkalender vieler Eichsfelder. Wir haben fünf Veranstaltungen für die Karnevalmuffel zusammengetragen. Es gibt zum Beispiel Eierlikör zu Songs von Udo Lindenberg.

Das Wochenende hat weit mehr, als den Karneval zu bieten. Eingeladen wird unter anderem zu einem Konzert und einem Musical. Naturfreunde sind bei einer Exkursion der Eichsfelder Ornithologen willkommen.

1. Die Stadt Heiligenstadt lädt zum Kulturfreitag in das Alte Rathaus ein. Gezeigt wird um 19.30 Uhr der Film „Die Schule der magischen Tiere“. Erzählt wird die Geschichte des Mädchens Ida, das nach einem Umzug mit ihrer Familie an eine neue Schule wechselt. Schnell erkennt sie, dass diese anders als die anderen ist. Der Eintritt ist frei, und es gibt keine Altersbeschränkung.

2. Zur Eierlikörparty mit der neu formierten Udo Lindenberg Tribute Band Udopie wird am Samstag nach Bodenrode eingeladen. Die Türen des Saales öffnen sich um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 21 Uhr und dauert circa zwei Stunden. Zudem wird DJ Peety Bra mit Hits aus den 80er- und 90er-Jahren für Unterhaltung sorgen.

3. Natur- und Vogelfreunde sind am Sonntag zu einer Exkursion der Eichsfelder Ornithologen entlang der Werra eingeladen. Treffpunkt ist um 8.30 Uhr an der Werrabrücke in Lindewerra. Exkursionsleiter Bernd Hartmann wird den Teilnehmern Rede und Antwort zur Vogelwelt entlang des Flusses stehen.

4. Die faszinierende Geschichte der Schneekönigin ist seit 2012 auf Deutschland-Tournee. Am Sonntag präsentieren acht Künstlerinnen und Künstler das Märchen in einem Musical im Eichsfelder Kulturhaus. Die Vorstellung beginnt um 15 Uhr. Eingängige Songs, witzige Dialoge, berührende Szenen, Choreographien zum Nachmachen und effektvolles Lichtdesign beeindrucken in einer geradlinigen, liebevollen Inszenierung, teilt der Veranstalter Bella-Donna-Production mit. Das Stück ist für Kinder ab fünf Jahre geeignet und dauert inklusive einer 20-minütigen Pause 110 Minuten.

5. Die diesjährigen Orgelvespern in der St.-Marien-Kirche Heiligenstadt starten am Sonntag um 16 Uhr unter dem Titel „Masken oder Metamorphosen“. Michael Taxer, Kirchenmusiker an der Orgel in St. Marien, spielt Werke von Lefébure-Wély, Vierne, eigene Transkriptionen und andere Musikstücke. Die Texte sind von und mit Johann Freitag.

Die Tipps für die karnevalistischen Veranstaltung im Landkreis Eichsfeld können Sie in unserer Freitagsausgabe lesen.