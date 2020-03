Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eigene Leine und ein gehöriges Maß Solidarität

Beim Veterinäramt des Landkreises sind viele Fragen eingegangen, wie es um Corona und Tiere bestellt ist. Erst einmal kann das Veterinäramt beruhigen: „Nach derzeitigem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise auf eine wechselseitige Übertragbarkeit des Erregers zwischen Mensch und Haustier.“ Grundsätzlich müsse vor allem jetzt die artgemäße Versorgung von Tieren sichergestellt werden.

„Die Tierarztpraxen arbeiten teilweise nur im Notbetrieb eingerichtet oder ausschließlich mit Terminvergabe“, weiß man. Daher unbedingt vor einem Praxisbesuch erst anrufen! Und Routinebehandlungen verschieben, rät die Behörde.

Doch es kamen auch Fragen, ob man mit dem Hund noch Gassigehen oder das Pferd draußen bewegen darf. „Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist das (noch) ausdrücklich zulässig, soweit die Regelungen zum Personenkontakt und zur allgemeinen Hygiene eingehalten werden.“ Anders aber gestalte sich die Situation bei häuslicher Quarantäne. Das Veterinäramt empfiehlt dringend, sich für den Ernstfall Optionen zu überlegen. Wohnt jemand in einem Neubaublock, so könne er eine anderen Hundehalter fragen, ob dieser den Hund mit ausführt. „Dabei sollte es sich um junge gesunde Leute handeln.“ Die Übergabe sollte an der Haustür unter Einhaltung größtmöglichen Abstandes erfolgen, ein Leckerli zum „Anfreunden“ für den Hund könne hilfreich sein. „Idealerweise sollte der Gassigeher eine eigene Leine mitbringen. Wichtig ist es, dass sich beide Personen vor und nach der Übergabe die Hände waschen.“ Handelt es sich um eine Familie mit einem Einfamilienhaus mit Garten, reiche vielleicht das eigene Grundstück.

Hat wiederum ein Kleingärtner Geflügel, sollte er einen anderen Gartenbesitzer bitten, die Tiere mit zu versorgen – unter Einhaltung der Vorschriften. Geht es um Pferde in einen Reitstall, sei dort die Solidarität des Betreibers gefragt. Tipps gebe es auf der Internetseite der Deutschen Reiterlichen Vereinigung-FN.